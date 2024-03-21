Затулин: Черномырдин сколотил огромное состояние на предательстве Крыма

Крымская «Русская весна» стала ярким примером той самой «мягкой силы» России, которую вечно ищут и не могут найти. Но решающую роль весной 2014 года сыграло то, что президентом оказался Путин, а не Ельцин.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Государственной Думы России, директор Института стран СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У НАТО могли быть – и скорее всего были планы на Крым, на Севастополь, на создание здесь базы. Мы видим по поведению британских адмиралов сейчас, что их мучают фантомные боли со времён Крымской войны. Их интересует все, что здесь, в этой акватории находится: Одесса, Николаевский кораблестроительный завод и так далее. Надо думать, что Крым и Балаклава их тоже очень сильно интересовали, если такую роль в их истории они сыграли. Что касается конкретно «Крымской весны», то я считаю, что тут несколько факторов сошлось, которые сделали эту весну победной. Начнем с того, что это самый яркий успешный пример той самой «мягкой силы» России, которую все вечно ищут и не находят, и говорят, что мы не умеем её использовать», – подчеркнул он.

По словам политика, на протяжении десятилетий, иногда без всякой поддержки государства, на уровне регионов таких, как Москва, и не только Москва, на уровне общечеловеческих народных представлений поддерживалась уверенность – не давали крымчанам забыть о России, не давали России забыть про Крым. При любом повороте событий в российско-украинский отношениях – раздел флота, подписание договора о дружбе и сотрудничестве, возникал вопрос Крыма.

«Этот фактор, что все эти годы люди здесь не потеряли интереса к тому, чтобы вернуться в Россию, сыграл огромную роль. Безусловно, огромную роль, решающую роль – сыграло то, что у нас президентом оказался в 2014 году Путин, а не Ельцин. Потому что у нас перед нами, перед нашими глазами опыт первой «Крымской весны» 1994-95 года, когда крымчане поднялись… «Блок Россия» взял подавляющее большинство в парламенте Крыма, президента избрали Мешкова, а Россия в тот момент была занята другими делами – шла приватизация, надо было переваривать остатки собственности», – указал Затулин.

Ни власть в России, ни государство не были на самом деле в этом вопросе последовательными, и национальный интерес не видели вообще, не понимали, есть он в этом вопросе или нет.

«Только раздражение вызывало всё, что связано, например, с решением адмирала Касатонова и Военного совета флота не присягать Украине в 1992 году. Это воспринималось в центральных органах российской власти, не говоря об Украине, с раздражением. Нам бы хотелось получать удовольствие от таких закадычных отношений с Украиной. Их и получали, торговали, например, газом по бросовой цене с Украиной. И на самом-то деле цена была иная. Просто та цена официально – это было одно, а неофициальная цена делилась между хапугами и ворами в России и на Украине. И они создавали свои империи, они их и создали. А имя одного даже носит название ледокол в Российской Федерации – Черномырдин. Конкретный человек, который на этом заработал огромный капитал. Я это утверждаю. Я могу и других назвать на Украине, всем известных. Поэтому, мне кажется, этот фактор, что у власти здесь президентом был Путин, понимавший значение всего происходящего, его решающую роль. Конечно, таким образом мы переходим к тому, что героями этих событий в 2014 году был народ Крыма и Севастополя, и президент Российской Федерации, и конечно граждане России, которые его в этом поддержали», – заключил Затулин.