22.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Затулин: дружбы и сотрудничества с Украиной давно нет, а договора об этом есть. Как так?

Россия должна пересмотреть все договоры, заключенные с Украиной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат Константин Затулин.

«Мы должны заново переоценить те договора, которые собирается оставить действующими к выгоде своей Украина. Мы должны решить судьбу договора, который подлежит продлению в следующем году и называется договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Мы этот договор подписывали, признавая границы Украины, при условиях дружбы и сотрудничества, которых теперь нет и в помине», – сказал Затулин.

Он полагает, что Россия должна противопоставить интересам украинского государства интересы простых граждан.

«Мы должны сделать выводы и новое издание сильной путинской политики – борьбы за Украину – требует от нас бороться за людей. Чтобы законы, которые облегчают гражданам Украины гражданство России, были наконец приняты в Госдуме, а наши люди освобождены насилия и притеснения. Наше презрение ко всему, что делает нынешняя украинская власть не должно приводить на к тому, чтобы мы не определяли на каждом новом этапе задачи, которые стоят перед Россией в связи с такой политикой соседнего государства», – сказал Затулин.