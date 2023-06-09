Затулин: Если не отрежем Украину от моря – население России не поймёт

Елена Острякова.  
09.06.2023 14:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Россия, Спецоперация, Украина


Россия должна стремиться продвинуться как можно дальше на запад в ходе СВО.

Об этом на заседании «Ливадийского клуба» в Крыму заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна стремиться продвинуться как можно дальше на запад в ходе СВО. Об этом...

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«Прекращение огня и заморозка конфликта, во-первых, не принесёт нам окончательного мира. Это абсолютно очевидно. Никто с нами не подпишет в Ялте или в Потсдаме соглашение, в котором признает даже то, что Крым является очевидным, совершенно очевидным по итогам Крымской весны, даже слепой и глухой мог бы это понять, — русским регионом. Не говоря уже о Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях. Поэтому то, что касается остановки военных действий, — она будет рано или поздно, конечно, — но для нас надо стремиться к тому, чтобы мы продвинулись как можно дальше», – сказал Затулин.

Он уточнил, что Россия не должна ограничиваться освобождением

Херсонской, Запорожской областей, Донецкой Народной Республики в границах областей, которые существовали в советские времена.

«Тогда это не будет, во-первых, воспринято нашими людьми, которые идут на жертвы в ходе этой военной операции. И жертвы эти, к сожалению, они продолжат приносить ради достижения этих целей. Но если мы раньше времени под впечатлением трудностей или по каким-то другим причинам остановимся там, где мы сейчас находимся, то в этом случае, я уверен, нас втянут в ловушку. И тот относительно мирный период, который, может быть, в какое-то время возникнет на линии соприкосновения, будет использован для разрушения Российской Федерации изнутри. Для доказательства того, что мы проиграли. Для доказательства того, что власть ошибалась и её надо менять», – сказал Затулин.

По его словам целью СВО могло бы стать полное отрезание Украины не только от Азовского, но и от Черного моря.

«Это, во-первых, канал поступлений вооружений и всего остального, бесконечных зерновых сделок и прочих компромиссов, но это ещё, как вы сами понимаете, постоянные угрозы для берегов не только Крыма, но и Кавказа. Всех российских берегов. Это одновременно постоянное беспокойство для Черноморского флота, для наших вооруженных сил, попытки провокаций и это, кроме всего прочего, отказ от продвижения туда, в сторону украино-молдавской границы к Приднестровью, которое сейчас, безусловно, на очереди находится для того, чтобы его заставить или капитулировать, или подавить. Если мы не продемонстрируем своего желания дойти до этой приднестровской границы, то уверен, следующим актом, это готовится и давно готовится, будет попытка уничтожить этот пророссийский анклав, как его называют», – сказал Затулин.

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