Затулин готовит атаку на инициативу Зеленского в Крыму

16.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Институт стран СНГ проведет летом в Крыму мероприятие, альтернативное так называемой «Крымской платформе», инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил на «Соловьевских чтениях» руководитель Института стран СНГ, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проведем конференцию, которая должна превосходить попытку Украины провести 24 августа сбор на почве «Крымской платформы» так называемой. Они ведут подготовку к тому, чтобы организовать фронт против России по крымской проблематике, и уже им обещано участие вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис во всем этом.

Мы постараемся проанализировать и публично заявить о том, что на самом деле происходит в Крыму и вокруг Крыма, и вообще в отношениях между Россией и Украиной, проведя такую конференцию в начале августа здесь», – сказал Затулин.

Первые Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.