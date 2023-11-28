Затулин: мы не обойдемся без мигрантов

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Российской экономике не хватает более 2 млн пар рабочих рук, заполнить вакансии могут только мигранты.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по делам СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто несколько цифр. 72 млн работающих сегодня в РФ, из них 3 млн – это официально трудовые мигранты. И еще 2 с лишним миллиона – это официально вакантные места в нашей экономике. Нам не хватает два миллиона человек. Мы уже понимаем, особенно с началом СВО, что лучше бы все, что нам нужно, производить внутри страны своими руками. Но мы не сможем обойтись без трудовых мигрантов в ближайшее время», – настаивал Затулин.

По его данным, доля мигрантов в российской преступности составляет всего 2%. При этом, число преступлений растет, а преступников – падает, поскольку якобы одни и те же люди совершают несколько преступлений.

В России действуют квоты на привлечение мигрантов в отрасли. В строительстве квота составляет 50%, в торговле – 15%, в транспорте – 24%.

«Давайте поймем: мы без них не обойдемся. Это не значит, что их всех надо признавать соотечественниками, давать им упрощенное гражданство. Но уважительно к ним относиться, создавать для них условия, чтобы они трудились на законных основаниях, чтобы их дети получали образование на русском языке, в этом мы заинтересованы», – утверждает Затулин.

По его словам, в последние годы открыто 9 новых русских школ в Киргизии и 5 – в Таджикистане в дополнение к 60, работающим в Средней Азии с советских времен. Затулин анонсировал проведение парламентских слушаний по миграционной политике в первой половине 2024.