Затулин: Мы ошиблись с Медведчуком

Новости Украины

Ставка российской власти на украинского политика Виктора Медведчука была ошибочной.

Об этом депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил сегодня, выступая на «Соловьевских чтениях» в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никогда в жизни я не встречался и не разговаривал с Виктором Медведчуком. Ни с его, ни с моей стороны никогда не было такой инициативы. Мне с самого начала было очевидно, что с Медведчуком мы тянем пустышку, как в домино. К сожалению, люди, принимавшие у нас решения, упорствовали в своей ставке и отвлекали себя от реальных необходимостей. Одна затяжка с раздачей российских паспортов на Украине сыграло свою роковую роль, соблазнив активное меньшинство решиться на Майдан и переворот. Разве они рискнули бы нападать на Донбасс, имей граждане региона в кармане российский паспорт», – сказал Затулин.

Позже, общаясь с журналистами, он уточнил, что не знает, готовится ли обмен Медведчука на британских наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР.

«Сейчас предъявлять претензии к Медведчуку не очень корректно, потому что он сидит в зиндане. С другой стороны, не сказать об этом тоже нельзя. Нельзя смотреть на происходящее на Украине глазами слишком ангажированных людей. Нужно понимать, что надо быть шире.

Наша системная ошибка была в том, что считали: если наверху договорились с президентом, премьером или какими-то олигархами, то в это можно верить. Опыт Украины говорит о том, что надо работать с населением. А будет ли в их числе Медведчук или Рабинович, это второй вопрос. А у нас считают, раз вы с ним договорились, надо ему помочь, и он будет отвечать. Ни за что он не отвечает», – сказал Затулин.

Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.