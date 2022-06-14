Затулин назвал год, когда был запущен таймер военного конфликта с Украиной

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Новости Украины

Война России с Украиной готовилась Западом с момента объявления их независимости в 1991 году.

Об этом депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил сегодня, выступая на «Соловьевских чтениях» в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в том варианте развития, которое осуществлялось с 1991 года, является главной проблемой и экзистеальной угрозой для России. Были ли шансы и возможности столкнуть ее с антирусского пути, не прибегая к войне или военной операции? Конечно, были. Кто виноват, что этого не произошло? Прежде всего, сама Украина, заинтересованный в конфликте Запад и все мы в России тоже. В разной степени, как и с развалом СССР. Таймер конфликта с Украиной был запущен в 1991 году. Многие этого не понимали и не хотели понимать, но скорость отсчета до столкновения разнилась», – считает политик.

Он полагает, что процесс ускорился в 1999 году, когда был пописан Большой договор, по которому Россия признала Крым украинским. Он «поставил наше руководство перед необходимостью нарушить в 2014 году взятые обязательства».

«Нас ничто не интересовало на Украине в 90-е годы. Ни русский язык и образование, ни права русскоязычных регионов, ни судьба учителя. А интересовали заводы, фабрики и газопровод. А еще больше мы были заняты приватизацией в России. При Путине ситуация начала меняться, но уверенность в том, что все можно решить на верхних этажах, через межэлитные договоренности, осталась. Мы слишком медленно переходили к собственной мобилизации за умы и сердца наших вчерашних сограждан. Власть смотрела на них глазами своих украинских фаворитов», – сказал Затулин.

Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.