Затулин: Не признавать победы ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленского
Все лидеры президентской гонки на Украине занимают русофобскую позицию, поэтому Москве не стоит признавать любой итог кампании. Только одно то, что несколько миллионов граждан Украины, находящихся в РФ, лишены Киевом права голоса, является основанием считать выборы сфальсифицированными.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Кто бы ни выиграл из числа тех, кто обсуждается (фаворитов – ред.), абсолютно ничего позитивного он предложить не может, потому что не хочет, потому что свёрстана политическая элита Украины таким образом, что она самоутверждается на разрыве отношений с Россией. Она никак не может взять в толк, что никакие заокеанские друзья не помогут ей в победе над Россией, она просто институционально не в состоянии победить РФ. Задача, которую они перед собой поставили, неподъёмная как для народа Украины, так и для них самих. Они просто достигают временных эффектов, потому что такова сегодня политическая конъектура», – заявил представитель Госдумы.
«У нас уже сегодня есть все основания не признавать никакой результат этих выборов. И не только потому, что они так плохо говорят о России, как раз не поэтому. И не только потому, что они собираются не допустить наших наблюдателей. А по той простой причине, что несколько миллионов человек, которые, являясь гражданами Украины, находятся в России, лишены будут возможности голосовать. Это означает, что любой совершённый выбор будет некорректный», – добавил Затулин.
Метки: Выборы президента Украины
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.