06.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Все лидеры президентской гонки на Украине занимают русофобскую позицию, поэтому Москве не стоит признавать любой итог кампании. Только одно то, что несколько миллионов граждан Украины, находящихся в РФ, лишены Киевом права голоса, является основанием считать выборы сфальсифицированными.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто бы ни выиграл из числа тех, кто обсуждается (фаворитов – ред.), абсолютно ничего позитивного он предложить не может, потому что не хочет, потому что свёрстана политическая элита Украины таким образом, что она самоутверждается на разрыве отношений с Россией. Она никак не может взять в толк, что никакие заокеанские друзья не помогут ей в победе над Россией, она просто институционально не в состоянии победить РФ. Задача, которую они перед собой поставили, неподъёмная как для народа Украины, так и для них самих. Они просто достигают временных эффектов, потому что такова сегодня политическая конъектура», – заявил представитель Госдумы.

«У нас уже сегодня есть все основания не признавать никакой результат этих выборов. И не только потому, что они так плохо говорят о России, как раз не поэтому. И не только потому, что они собираются не допустить наших наблюдателей. А по той простой причине, что несколько миллионов человек, которые, являясь гражданами Украины, находятся в России, лишены будут возможности голосовать. Это означает, что любой совершённый выбор будет некорректный», – добавил Затулин.