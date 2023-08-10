Затулин обвинил Коротченко, Маркова и Шевченко в чрезмерном лоббировании интересов Турции

Характер российско-турецких отношений намного шире, чем вопросы СВО или параллельного импорта. Турция никогда не была союзником России, и сейчас им не является, несмотря на дружбу двух президентов.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политик, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «Нужно нам с вами прийти к пониманию, что Турция не является нашим союзником. И несмотря ни на какие хорошие, закадычные отношения между руководителями наших стран, даже если они на самом деле такие, нам не следует сбрасывать со счетов трезвый анализ происходящего в Турции и ее политике, как, наверное, им не следует сбрасывать со счетов наши интересы. У Турции есть свои интересы, и они всегда были, они никуда не пропали», – подчеркнул он.

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Политик напомнил, что за всю историю Россия и Турция воевали между собой 13 раз. И при этом Россия, как молодая советская республика, помогла Турции сохраниться на политической карте в начале XX века. А спустя буквально 20 лет Турция искала способы, чтобы выступить на стороне гитлеровской Германии, и не сделала этого только из-за победы России в битве за Сталинград.

«Я могу сказать, что логика наших сегодняшних отношений с Турцией, конечно, связана с тем, что происходит. Мы сегодня не в том положении, чтобы предъявлять чрезмерные претензии, когда дело касается происходящего в зоне специальной военной операции и так далее. Мы конечно не обязаны воспринимать на веру все, что нам говорят наши турецкие партнеры, и я уверен, мы так не воспринимаем. Но мы и не обостряем отношений, чтобы не будить лихо на этот момент», – отметил Затулин.

Он пояснил, что собственные интересы Турции значительно расходятся с интересами Росссии, а где-то входят в прямую конкуренцию, особенно в стремлении влиять на тюркские народы.

«Турция стремится на Кавказ, она стремится к Каспию, она строит отношения с тюркскими народами Российской Федерации и даже с Якутией, причем в обход государства. Она пытается переустроить под себя бывшую советскую Среднюю Азию, сейчас стала интересоваться Алтаем, завязывает контакты с Монголией и т.д. И это отвечает идеологии современного руководства Турции, которое явно нацелено на Великий Туран, на сочетании своих сфер влияния, и они являются нашими конкурентами – интеграция или происходит вокруг Москвы этих территорий, или вокруг Анкары. Но при этом надо понимать, что в определённой степени мы взаимосвязаны в бассейне Черного моря, в проливах, в коммуникациях. Это очень сложная история, когда и каким образом нам предъявлять свои претензии Турции», – указал Затулин.

«Я уверен, что до поры до времени Турция и Российская Федерация, при том что Турция – член блока НАТО, мы, естественно, противник НАТО – находили возможности и варианты, при которых они усиливали себя сотрудничеством между собой, создавая газовые хабы, атомные электростанции, торгуя и так далее. Каждый получал свою долю прибыли. Мы должны понимать, что если кто-то зарабатывает на нас, это еще не повод сказать, что надо это отменить. На самом деле надо понять, зарабатываем ли мы при этом. Если мы при этом тоже зарабатываем, это нам выгодно до определенной степени. А есть у нас многие люди, которые считают, что если кто-то на заработал на отношениях с Россией, то в этом случае надо немедленно это прекратить. Это неправильно», – убежден политик.

С другой стороны, не нужно проявлять благодушество и лакировать российско-турецкие отношения, как пытаются сделать отдельные эксперты.

«У нас выросло определенное количество, в том числе в политикуме, средствах массовой информации, в сетях – турецких лоббистов, которые просто поют осанну всему, что делает Турция. Вы послушайте на центральных каналах, что рассказывает, например, Игорь Коротченко или Сергей Марков, или Максим Шевченко? Это вот такие люди, которые зациклены на отношениях с Азербайджаном, с Турцией. Азербайджан ближайший союзник Турции, более того у Азербайджана и Турции сегодня военно-политический союз. При этом у Азербайджана свои отношения с Россией, и мы тоже не хотим их прерывать. Поэтому здесь очень сложная калейдоскопическая, если хотите, ситуация, которую надо просто видеть. А вот представлять ее как черно-белую очень сложно, тем более в обстановке сегодняшних военных действий и всего остального», – заключил Затулин.