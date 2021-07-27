27.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, Косово, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Сербия, Украина
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Затулин объяснил демократическую разницу между освобождением Крыма и захватом Косово

Новости УкраиныРоссия реализовала все возможные демократические процедуры, присоединив Крым, а население полуострова продемонстрировало «потрясающий энтузиазм»,...

Россия реализовала все возможные демократические процедуры, присоединив Крым, а население полуострова продемонстрировало «потрясающий энтузиазм», в то время как Запад откровенно пренебрег этими процедурами на Балканах.

Об этом, открывая научно-практическую конференцию «Крымская реальность России против «крымской мифологии» Украины» в Севастополе, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем, конечно, приводить разные примеры того, каким образом в послевоенное время проходили вопросы о слиянии и выходе, о создании новых независимых государств.

Самый очевидный пример – это судьба автономного края Косово, который на сегодня признан большим числом государств-членов НАТО, и при этом само самоопределение Косово и выделение его в качестве независимого государства не потребовало, по мысли организаторов этого процесса, никакого совета с населением.

Это решение было принято кулуарно депутатами односторонне собранного косовского парламента. Никакого референдума о независимости Косово не было, и, тем не менее, ЕС и НАТО сегодня выкручивают руки соседней Сербии для того, чтобы она признала Косово», – сказал Затулин.



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