Затулин объяснил демократическую разницу между освобождением Крыма и захватом Косово

27.07.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Россия реализовала все возможные демократические процедуры, присоединив Крым, а население полуострова продемонстрировало «потрясающий энтузиазм», в то время как Запад откровенно пренебрег этими процедурами на Балканах.

Об этом, открывая научно-практическую конференцию «Крымская реальность России против «крымской мифологии» Украины» в Севастополе, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем, конечно, приводить разные примеры того, каким образом в послевоенное время проходили вопросы о слиянии и выходе, о создании новых независимых государств. Самый очевидный пример – это судьба автономного края Косово, который на сегодня признан большим числом государств-членов НАТО, и при этом само самоопределение Косово и выделение его в качестве независимого государства не потребовало, по мысли организаторов этого процесса, никакого совета с населением. Это решение было принято кулуарно депутатами односторонне собранного косовского парламента. Никакого референдума о независимости Косово не было, и, тем не менее, ЕС и НАТО сегодня выкручивают руки соседней Сербии для того, чтобы она признала Косово», – сказал Затулин.