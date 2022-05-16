Затулин объяснил, в чём опасность затягивания СВО на Украине

Новости Украины

Растянувшееся уже на несколько месяцев проведение спецоперации на Украине повышает соблазн Запада нанести удар по России по аналогии с Гитлером, который сделал выводы о слабости СССР после войны с Финляндией.

Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но теперь у нас one way ticket. Запад, как мне кажется, от идеи ослабления и превентивного ущерба перешёл к плану нанесения нам ущерба, несовместимого с жизнью. Слишком велик соблазн, который растёт по мере затягивания спецоперации. Самое худшее — призрак советско-финской войны. Как известно, Гитлер сделал из неё ложный вывод, — что Советский Союз на глиняных ногах, — но цена его просчета не даёт повода к радости. Не должно быть иллюзий — мы все в одной лодке, и поражение власти Путина — это пролог к развалу страны по образцу 1917 или 1991 гг. Надо побеждать любой ценой», – сказал Затулин на конференции в Москве.

По мнению депутата, необходимо прямо назвать происходящий конфликт с Западом «Отечественной войной».

«Гораздо больше сейчас волнует вопрос, как добиться решающего перелома в войне, несмотря на всю Западную королевскую рать. Как организовать единение фронта и тыла, чтобы свести к минимуму сегодняшнюю разобщенность. Некоторые уважаемые мной люди черпают оптимизм в том, что бардака на Украине по определению больше, чем у нас. Соглашаясь с этим, не могу не заметить, что зато у Украины теперь есть за ней смотрящие на Западе. Во Вторую мировую они поставляли нам «студебеккеры», на Украину теперь они отправляют кое-что летальнее и современнее. Я уже давно говорю, что без нового издания Государственного комитета обороны мы вряд ли обойдёмся. Дело не в ограничении демократических прав и свобод, а в том, чтобы провести всюду единую волю во имя победы. Разве у Сталина в 41-м году было мало власти? Чрезвычайная ситуация, война требует чрезвычайных решений и структур. После того, как в борьбу на Украине так откровенно вмешался Запад, специальная военная операция с каждым днём все больше приобретает для нас характер Отечественной войны. Это нужно понимать. И люди, в большинстве, это понимают. Оставьте узким специалистам рассуждения о «прокси-войне», «гибридной войне» и др. Это Отечественная война, потому что от ее исхода зависит судьба России», – считает Затулин.