Затулин пообещал удар по месту базирования украинских «Байрактаров»

29.10.2021 13:16 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия будет вынуждена не только сбивать, но и нанести удар по месту базирования закупленных Украиной у Турции беспилотников «Байрактар» в случае новых провокаций с их применением на Донбассе против граждан РФ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, ради чего вы всё это делаете… Мы понимаем, что есть такая надежда, что в результате военного обострения удержаться какое-то время удастся, а в это время подоспеет «антигитлеровская коалиция без СССР» и поможет Украине победить. Мы всё это понимаем и мы не хотим вам подыгрывать, но, если вы переходите через «красные линии», то ничего другого не остается, если будут попытки летать этих дронов, убивать с них. Просто-напросто не только в воздухе, но и на земле, их просто уничтожат. И если кто-то будет захватывать в «серой» ли зоне или в какой-то иной зоне граждан РФ, то дело кончится тем, что будет проведена, обязательно должна будет проведена операция», – сказал Затулин.

Он посоветовал обратить внимание на опыт проведения подобных операций Израилем.

«Я не кличу войну, не хочу масштабных военных действий, но есть страны, которые делают это на наших глазах и заслуживают всеобщее одобрение со стороны своих союзников. Израиль делает то, что он считает нужным в отношении тех, кого он считает террористом, и как бы все говорят, вот видите у них такая ситуация, вот они так себя ведут, и мы так же будем себя вести. Просто напросто, пусть люди подумают», – предупредил депутат.

Телеведущий Владимир Соловьёв поддержал парламентария и добавил, что Украину давно пора признать террористическим государством.

«Хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее, признание Украины террористическим государством и как результат действия в отношении, как этой власти, так и к этой стране, соответствующим образом. А как ещё относится к государству, которое захватывает наших граждан и берёт их де-факто в заложники?» – подытожил ведущий.