Затулин: Порошенко припёрт к стенке

08.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Пётр Порошенко военным положением ввергает Украину в хаос, потому что боится проиграть выборы, ведь тогда «ближайшие друзья его сожрут».

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» выразил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь я хочу сказать, что такое военное положение на Украине, такое «замечательное», всколыхнувшее таких «замечательных» «борцов и героев». Военное положение – это, например, учёт всех внедорожников с механической передачей, потому что в случае необходимости они должны быть конфискованы в пользу вооруженных сил Украины.

Военное положение означает, что с третьего декабря, это уже началось, формируются территориальные бригады на местах для того, чтобы гражданская оборона не дремала.

Военное положение означает с третьего декабря частичный призыв резервистов на 10-20 дней. Но люди, которых призывают, почему-то обеспокоены, потому что в прошлый раз, когда их призывали в 2014 или 2015 годах, они потом, вдруг, волшебным образом, оказывались на передовой под Донецком и Луганском. Потому что в этой «героической» Украине приходят в военкоматы всего 8% резервистов, остальные разбегаются.

Военное положение означает, что люди могут ворваться в дом и конфисковать то, что они считают нужным. Военное положение означает, что генеральный прокурор Украины, который говорил, что он уйдёт в отставку, если будет введено военное положение, сказал: «Первый выстрел в воздух. В случае неподчинения в условиях военного положения военнослужащий имеет право стрелять на поражение».

Вот, что такое военное положение», – отметил политик.

По мнению Затулина, Пётр Порошенко вынужден балансировать на грани войны с Россией, потому что следующий президент посадит его в тюрьму.

«Но я хочу закончить, сказав, что, безусловно, страшным сном для Порошенко и компании была бы настоящая война с Россией. Они хотят балансировать на грани войны для того, чтобы остаться президентом.

Потому что страшная ситуация: человек, который не имеет рейтинга, который идёт на выборы в марте и не знает, чем закончится дело, не может не быть президентом.

Потому что, если он перестанет быть президентом, то ближайшие его друзья его сожрут. Следующий президент посадит его в тюрьму. И поэтому он припёрт к стенке. Это очень опасная, рискованная для Украины ситуация», – резюмировал эксперт.