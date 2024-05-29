Затулин предложил передать здание в центре Москвы «правильным украинцам»

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Украина два с половиной года СВО получала доход от огромного здания в центре Москвы.

Об этом депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских заявил при обсуждении вопроса о денонсации российско-украинского соглашения об информационно-культурных центрах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении двух лет культурный центр Украины не работает, и эти здания, насколько я понимаю, успешно сдаются в аренду в центре Москвы. Деньги зарабатывает Украина и тратит на поддержку ВСУ, которые воюют с РФ, на поддержку и проведение терактов на территории РФ. Я понимаю, что мы не хотели обострять, но почему мы так долго ждали, чтобы выйти с этим вопросом на Думу», – сказал Альшевских.

Он также выразил опасение по поводу того, что общественные организации, имеющие отношение к Украине, существуют во многих российских городах, «и там могут подобные вещи происходить».

Замминистра иностранных дел Михаил Галузин пообещал проверить информацию депутата и признал, что МИД РФ «до конца пытался бережно относиться ко всем международно-правовым инструментам, которые могли бы способствовать культурно-гуманитарным связям с народом Украины».

Депутат Константин Затулин опроверг информацию Альшевских, но также выразил опасения по поводу аренды здания бывшего украинского центра.

«Я очень сожалею, что мы пришли к тому, что должны денонсировать соглашение о деятельности украинского национально-культурного центра в России. Я надеюсь, что мы понимаем, что мы не хотим отдавать Украину на откуп тому режиму, который сегодня осуществляет власть на Украине. И мы когда-нибудь вернемся к тому, что такой центр должен существовать в России – в годы мира, а не войны. Но я бы хотел быть уверенным, что это помещение в центре Москвы площадью 4 тыс квадратных метров не окажется после уходя центра добычей каких-то банков, контор и всего остального, на что влияют власти Москвы. Я хотел бы, чтобы там размещались патриотические русские и украинские организации. В том числе, выходцев с Украины, землячеств Украины, которые вместе с нами борются за правильную Украину», – сказал Затулин.

Госдума денонсировала соглашение от 1998 года, которое, предусматривало также создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году. После 2014 года он функционировал в сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок и был вынужден полностью свернуть свою работу. Однако украинский центр в Москве продолжал пользоваться функциональным иммунитетом, поскольку соглашение де-юре продолжало действовать.