Затулин предложил простой способ решения украинских проблем федерализация

24.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Решение ряда внутриполитических проблем Украины возможно только в условиях федерализации, при которой будут учитываться особенности всех регионов Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все проблемы Украины могли бы решаться на основе уже давно известной идеи федеративности, которая учитывала бы своеобразие всех регионов, в том числе Донецка и Луганска, и дала возможность им развиваться в рамках одного государства, но федеративного. Никто из тех, кто сегодня участвует в избирательной кампании, не выдвигает такого предложения. Одни – потому что они принципиальны и враждебны, а другие просто бояться об этом говорить», – отметил депутат.

«Я хочу немного реабилитировать политиков Юго-Востока Украины: они просто не рискуют выступать в создавшихся условиях с этими идеями. Это означает, что если они попробуют заикнуться на эту тему, на них свалится вся мощь пропагандистской машины, и они станут объектом нападок со стороны националистов. Поэтому в этой внутриполитической обстановке, никаких честных и результативных выборов в Украине не будет», – добавил Затулин.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Затулин заявил, что Россия не может признать ЛДНР.