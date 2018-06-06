06.06.2018, Ливадия, Владимир Гладков

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Затулин предложил ввести санкции против Латвии за ущемление русского языка

Россия оставляет за собой право ввести экономические санкции против Латвии, если будет продолжаться ущемление прав русскоязычного населения в рамках проходящей в стране образовательной реформы.

Об этом на форуме «Великое русское слово» в Левадии заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было обращение в адрес президента, правительства и всех остальных о школах в Латвии. Если, как мы выяснили теперь, школьная реформа пойдет дальше в Латвии, то русский язык там будет исчезать из образования. Мы написали, что не надо принимать там никакой новый закон. Есть закон Российской Федерации 2006 года о специальных экономических мерах, санкциях против страны, которая ущемляет права наших соотечественников. Что нам мешает поставить этот вопрос на принятие?», – заявил Затулин.