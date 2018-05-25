25.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Россия, Украина

Затулин призвал отвечать Украине асимметрично


Россия не должна отвечать симметрично на провокации Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

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«Нам не следует отвечать Украине, арестовывая украинских журналистов и снося памятники. Мы тоже делаем ошибки, но они продиктованы желанием, разбивая горшки в отношениях в Украиной, не разбить их в отношениях с украинским народом и с русскими, живущими на Украине. Их сейчас усиленно обрабатывают, чтобы превратить в манкуртов, янычар, – людей которые будут бороться с Россией. Нам нужно продемонстрировать желание видеть этих людей в России, желание предоставить им вид на жительство или гражданство, уберечь их от ассимиляции и от бандеризации», – сказал Затулин.

Он также спрогнозировал обострение на Донбассе в дни Чемпионата мира по футболу.

«Видно желание Украины спровоцировать что-то более серьезное, чем обычное нарушение режима прекращения огня. Волкер, взявший сразу после своего назначения курс на обострение ситуации, везде и всюду подчеркивает право Украины военным путем решать этот вопрос. Это говорит, что эти недели будут тревожными не только для футбольных фанатов», – сказал Затулин.

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