Затулин призвал власти учесть «украинские ошибки» и действовать ещё решительнее

Новости Украины

Россия могла бы кардинально изменить ситуацию на Украине, если бы начала раздавать паспорта украинским гражданам.

Об этом депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил сегодня, выступая на «Соловьевских чтениях» в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы до сего дня отказываемся выдавать российские паспорта за пределами России, если у человека есть гражданство другой страны. Если бы в свое время открыли этот шлюз и дали бы возможность живущим на Украине, не отказываясь от украинского паспорта, получить еще и российский, я уверен, большинство на Украине воспользовалось бы этой возможностью. Создалась бы абсолютно новая ситуация. Но мы продолжаем с упорством, достойным лучшего применения, отказывать», – сказал Затулин.

Он уточнил, что недавно отменили требование об отсутствии второго гражданства, но только для тех, кто живет в России, в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Мы не переборщили, а не доборщили с грамотным, умным и широким вмешательством в так называемые внутренние украинские дела. Взяв на себя фактическую ответственность за Донбасс, мы не смогли наладить там нормальную жизнь. И до сих пор пока еще не можем, чтобы достичь успеха в негласном, но очевидном соревновании: где лучше живется. Тот факт, что 24 февраля мы первыми «перешли границу у реки», оказывает огромное влияние и на Украине, и в мире, и у нас в России», – отметил Затулин.

Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.