Затулин: Проблему беженцев с Украины может решить только Путин

Новости Украины

Только в 2014 году 2,5 миллиона украинцев бежали в Россию, спасаясь от войны и репрессий, и половина из них до сих пор считаются в РФ чужаками и находятся на полулегальном положении.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не поняли, что переселение народов и становление новых независимых не завершилось. У нас был прекрасный повод убедиться, что это так в 2014 году, когда случился государственный переворот на Украине, и 2,5 миллиона человек, по данным МВД, бежали в РФ. Сейчас Белоруссия с Польшей всех раком поставили на границе из-за двух или трёх тысяч мигрантов. А мы в течение короткого срока приняли 2,5 миллиона человек», – сказал Затулин.

«И при этом с большим трудом происходит их адаптация. Половина из них так и не адаптировались к условиям жизни в РФ, и остаются для нас гражданами из стран с безвизовым характером отношений с Россией, которые должны через 90 суток выехать на 90 суток. Чтобы потом снова приехать на 90 суток. Но большая часть из них выехать не может, и они уходят в полуподполье. И становятся прекрасным полем для коррупции», – добавил депутат.

Он подчеркнул, что законопроект о легализации этих людей уже лежит в Госдуме, однако принимать его не спешат.

«Мы внесли законопроект, он лежит в Государственной думе. Мы предлагаем миграционную амнистию для этих людей, чтобы снять с них необходимость выезда на 91 день. Чтобы никто не волновался, мы говорим – придите в органы МВД, зарегистрируйтесь ещё раз. А те, кто всё-таки оказался в такой ситуации, мы амнистируем. Потому что те, кто уже нарушил, всё равно являются нарушителями», – отметил политик.

По его мнению, проблема в том, что президент России Владимир Путин не даёт соответствующих указаний, а остальные государственные деятели не проявляют инициативу.

«Почему мы можем проводить миграционную амнистию в отношении граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, и не можем в отношении граждан Украины, которые бежали от войны и репрессий? По одной простой причине – вопросы решаются на разных уровнях. Вопрос о гражданах среднеазиатских государств решался на уровне переговоров президентов. И президент РФ давал поручение, и всё осуществлялось», – сказал депутат.

«А президент Украины никогда не будет говорить с президентом РФ о том, чтобы облегчить условия жизни граждан Украины в России. И, соответственно, никакого решения нет, потому что все остальные не берут на себя ответственность», – резюмировал Затулин.