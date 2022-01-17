Затулин рассказал, как Ельцин создал проблемы русским в Казахстане

17.01.2022  13:59 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Казахстан, Политика, Россия


Когда в 1990-е году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал сделать русский язык государственным, тогдашняя российская власть проигнорировала этот вопрос.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, отвечая на вопрос, был ли Назарбаев раньше интернационалистом.

Когда в 1990-е году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал сделать русский язык государственным, тогдашняя...

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«Он в 90-е сам говорил о том, что надо бы сделать русский язык государственным – наряду с казахским. Он зондировал общественное мнение. Но Россия не обратила тогда, при Ельцине, на это никакого внимания. Не подхватила эту тему. Не стала делать это темой межгосударственного общения», – сказал Затулин.

«Елбасы снял эту проблему и больше не заговаривал о ней. Хотя и говорил о необходимости создать фонд, посвященный русскому языку, межгосударственный, чтобы поддержать русский язык на пространстве СНГ. Но у себя в стране шел по другому пути. Только медленнее – не как Украина…», – добавил депутат.

«Он понимал, что у него сейчас треть, а раньше 40% населения – это были русские. Он не мог позволить, чтобы они чувствовали себя ущемленными. Ведь когда Казахстан в 90-е покинули сразу миллион человек – это было ощутимо», – говорит Затулин.

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