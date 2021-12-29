Затулин рассказал, как русских выдавливают из Казахстана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Миграция русскоязычного населения из Казахстана в последнее время растет из года в год, что связано с систематическим давлением местных националистов.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Затулина, этому способствует и приход к власти в Казахстане молодых политиков, воспитанных на Западе.

«Миграция русских из Казахстана постепенно растет. Пик миграции из Казахстана, конечно, был в 90-е годы, в 94-м году миллион человек уехал из Казахстана. В прошлом году уехало 28, в этом году 32 тысячи русских из Казахстана», – сказал политик.

«Постепенно растет почему? Потому что приходят новые поколения в казахскую политику. Это люди, многие из которых воспитаны в колледжах Великобритании, в США. Они там получали, в Европе, образование. Они вообще не знают советского прошлого, не понимают, в чем состояла так называемая дружба народов в советские времена. Они воспитаны в идее, что Казахстан для казахов. И в этом плане любой разговор об общем прошлом встречается в штыки», – заявил Затулин.