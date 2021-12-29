Затулин рассказал, как русских выдавливают из Казахстана

29.12.2021  13:56 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Казахстан, Политика, Россия, русофобия


Миграция русскоязычного населения из Казахстана в последнее время растет из года в год, что связано с систематическим давлением местных националистов.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Миграция русскоязычного населения из Казахстана в последнее время растет из года в год, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По словам Затулина, этому способствует и приход к власти в Казахстане молодых политиков, воспитанных на Западе.

«Миграция русских из Казахстана постепенно растет. Пик миграции из Казахстана, конечно, был в 90-е годы, в 94-м году миллион человек уехал из Казахстана. В прошлом году уехало 28, в этом году 32 тысячи русских из Казахстана», – сказал политик.

«Постепенно растет почему? Потому что приходят новые поколения в казахскую политику. Это люди, многие из которых воспитаны в колледжах Великобритании, в США. Они там получали, в Европе, образование. Они вообще не знают советского прошлого, не понимают, в чем состояла так называемая дружба народов в советские времена. Они воспитаны в идее, что Казахстан для казахов. И в этом плане любой разговор об общем прошлом встречается в штыки», – заявил Затулин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть