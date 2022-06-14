Затулин рассказал о торопливых попытках США «придушить Приднестровье»

14.06.2022  18:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Ставить вопрос о судьбе Приднестровья пока рано.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Ставить вопрос о судьбе Приднестровья пока рано. Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы РФ...

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«На сегодняшний день, пока мы еще не взяли Одессу, а только продвигаемся в этом направлении, было бы провокационным с моей стороны говорить, что мы возьмем Приднестровье, а потом еще и Молдавию. Давайте, по мере постановки реальных проблем их обсуждать. Точно так же преждевременно говорить о будущем Херсонской области. Надо закончить активные военные действия для того, чтобы эти вопросы были решены вместе с тем населением, которое там живет, исходя из их интересов и интересов России», – сказал Затулин.

Он расценил недавнее заявление посла США в Молдове Кента Логсдона о предоставлении Приднестровью особого статуса как попытку «придушить ПМР».

«Они пытаются предотвратить прямое участие Приднестровья. И мы на этом не настаиваем, понимая уязвимость Приднестровья – пока мы не дошли до его границ. С другой стороны, они подталкивают Молдову к наращиванию давления на Приднестровье. Украина в этом тоже очень заинтересована. Они спят и видят, как бы это Приднестровье придушить. Они исходили из этих идей и до 24 февраля.

Возможность им помешать есть. Во-первых, достичь победы в этой военной операции, во-вторых, достигнуть границы с Приднестровьем. Это будет самой главной гарантией того, что с Приднестровьем ничего плохого не случится», – сказал Затулин.

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