Затулин рассказал об ошибках Москвы в ближнем зарубежье

21.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Россия повторяет шибки, допущенные на Украине, в Армении и Белоруссии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Армении при попытке вести переговоры с оппозиционными или оппозиционными силами — обида у тогдашней власти. Попробуйте вести работу с пророссийскими силами в Белоруссии, которые критикуют действующего президента за то, что он заигрывает с Западом. Это крайне ревниво в штыки встречается. Именно так это встречал и Янукович», – сказал Затулин.

По его мнению Россия должна давать больше свободы гражданскому обществу и парламентским силам, которые обладают относительной свободой действия.

«Поверх политических элит надо обращаться к населению этих стран, прежде всего Украины. В этом мы виноваты. Того, что мы делали, было явно недостаточно, не масштабно, без привлечения сил и средств, которые по-настоящему могла предоставить Россия. Усилий таких энтузиастов, как я, было явно недостаточно», – добавил депутат.