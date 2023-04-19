Затулин резко критикует президентский законопроект «О Гражданстве»

Госдума РФ приняла сегодня закон «О Гражданстве», внесенный президентом. Он, в частности, предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил и добровольческих формирований для защиты интересов России и ее населения и за нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Представлял законопроект депутат Артем Туров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приобретенного гражданства можно также лишиться за дезертирство и невыполнение приказа в период военного положения или мобилизации и за осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации.

Туров пояснил, что эти нормы вводятся «с учётом складывающейся политической обстановки в мире, принимая во внимание нарастающие угрозы внутренней безопасности нашей страны, в целях оперативного принятия мер в отношении лиц, радикально настроенных против нашей страны».

Полномочиями на принятие решения о прекращении гражданства РФ в таких случаях будет наделено МВД России «ввиду очевидности принятия решения».

Нововведения резко раскритиковал депутат-единоросс Константин Затулин. Он считает, что они противоречат Конституции РФ, которая говорит о том, что лишить гражданства вне воли гражданина невозможно.

«Мы делим граждан на тех, кто граждане по рождению, вот их лишить гражданства нельзя никогда, даже если они совершат преступление. И всех остальных. Можно лишить гражданства тех, кто к нам пришел вместе с Крымом, Донецком, Луганском или получил гражданство в зрелом возрасте после того, как переехал в Россию из-за русофобии. Вот в случае, если он совершит преступление по 70-ти с лишним статьям Уголовного кодекса, это будет основание не только его наказать, как должно быть в отношении совершившего преступление, но еще и лишить гражданства. Зачем? Я не понимаю. Потому что человек, если он совершил преступление, должен сидеть в тюрьме, после этого он выходит из тюрьмы без гражданства. Зачем? Даже, если суд это принимает решение и нужно человека наказать, давайте усилим наказание, но не лишаем гражданства», – сказал Затулин.

Он также был возмущен тем, что решения о лишении гражданства будут приниматься без суда.

Поведением Затулина был крайне недоволен спикер парламента Вячеслав Володин.

«Константин Федорович, я вот и до этого говорил, и опять скажу: президентский законопроект, есть концепция законопроекта, цели и задачи, которые законопроект решает. Поэтому, когда мы говорим о нашей поддержке, она должна быть, в первую очередь, в том, что мы не должны своё «я» и свои предложения путать с тем, что нам внесено для рассмотрения. А когда мы начинаем вот этими всеми поправками пытаться размыть закон, который носит согласованный характер, комитет работал, вы, первый заместитель председателя комитета, вот здесь понимания нет, но обязательно надо позицию заявить», – сказал Володин.

В итоге закон «О гражданстве» был принят в окончательном чтении при одном воздержавшемся.

«Вот и всё понятно стало, кто прихожанин, кто захожанин, а кто прохожанин», – прокомментировал голосование Володин.

Руководитель Русского культурного центра в Самаре Владимир Патоков считает, что поднимать панику из-за принятого законопроекта не стоит.

«Это очередная пугалка для тех, кто ещё не успел сказать всё, что он думает. Россия не для того выдала в прошлом году почти миллион паспортов, чтобы сейчас начать их отбирать», – написал он в своем тг-канале.