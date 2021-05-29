Затулин рискует остаться без депутатского мандата

29.05.2021, Москва, Михаил Рябов

Известный депутат Константин Затулин рискует не попасть в новый состав Госдумы – в Сочи, где он избирался, местная организация «Единой России» включила свой ресурс в пользу другого кандидата.

Об этом сообщает пресс-служба самого Затулина, распространившая его жалобу к руководству «ЕР».

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«На праймериз партии в Сочинском избирательном округе, администрация города Сочи и местное отделение ЕР ведут одностороннюю агитацию и готовят массовый вброс бюллетеней за кандидата Виталия Игнатенко (80-летнего бывшего гендиректора ТАСС и пресс-секретаря Михаила Сергеевича Горбачёва)», – сообщает пресс-служба Затулина.

Депутат сетует, что СМИ местной администрации игнорируют его присутствие на различных торжествах, с Затулиным также не встречается сочинское руководство.

Он также направил обращение «к главе ПАО «Газпром» Алексею Миллера о том, как гендиректор структур Газпрома в Сочи и Краснодарском крае А.В.Руднёв, используя служебное положение, под угрозой увольнения требует от работников предприятий голосовать за кандидата Игнатенко на праймериз ЕР».