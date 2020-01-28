Затулин: Российская власть ни в коем случае не должна верить Зеленскому

28.01.2020, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин считает, что Россия не должна менять свою политику в отношении Украины при новом президенте Владимире Зеленском. Напротив, политика предоставления гражданства и других льгот соотечественникам должна стать более интенсивной.

Об этом он заявил в интервью «ПолитНавигатору».

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– Владимир Зеленский в Польше обвинил СССР в начале Второй Мировой войны. Как вы считаете, этот прогиб перед Варшавой был ему засчитан?

– Президент Зеленский хочет понравиться своему коллеге в Польше и, вообще, Польше как таковой – на фоне конфликта на историческую тему между Польшей и Россией. Он хочет набрать себе очки. Он делал такой же заход перед Трампом, рассказывая, что тот был его учителем в избирательной кампании. С чего и начался «украиногейт».

Он всюду хочет нравиться. Поэтому его слова нужно оценивать с этой точки зрения, но при этом не упускать из вида объективную сторону дела. То, что сказал Зеленский, полностью соответствует новой версии истории, которую пытается утвердить в головах людей и Европарламент. Это вранье. Но руководство Украины этому всячески подыгрывает, потому что у него своя цель. Они объединяются на почве ненависти к России.

– После высказываний нашего президента на историческую тему, не стоит ли расценивать заявление Зеленского как личный выпад против Путина?

– Он говорил в определенной аудитории. Когда он будет встречаться с Путиным, он будет говорить по-другому. Он будет говорить так, чтобы на Украине считали: Зеленский спуску на дает. Он не переформатирует сегодняшнюю политическую элиту, а плывет по течению. Конечно, он не может, как некоторые радикалы, требовать «всех жидов повесить, а всех москалей утопить». Хотя бы потому, что сам относится к «жидам», если грубо сказать.

Но, с другой стороны, он будет делать вид, как будто ничего страшного не происходит. Шутят ребята, да и все. Провели марш в честь Бандеры, так это «часть национальной истории», надо к этому толерантно относиться.

В человеке уживаются желание почтить память евреев, погибших в результате Холокоста, с желанием не трогать тех у себя в стране, кто требует возвести на пьедестал людей, которые своей целью поставили истребить евреев на Украине.

В этом отношении у него тоже есть определенное родство душ с польской элитой. Подчеркивая свое неприятие Холокоста, они хотят прикрыть тот факт, что многие в Польше участвовали в конкретных антиеврейских действиях не только во время, но и после войны.

– Как должна реагировать Россия на такие заявления украинского президента?

– Россия уже отреагировала. Было заявление пресс-секретаря Путина Пескова. Ни о каком новом курсе в отношении Украины речи идти не должно. Мы, безусловно, должны держать дверь открытой для любых мирных инициатив и позитивных шагов со стороны кого бы то ни было на Украине. И мы это делаем. Но с другой стороны, поведение украинской стороны совершенно ясно показывает, что порох нужно держать сухим.

Хочу повторить: верить на слово людям с двойным сознанием и раздвоенным языком не приходится. С одной стороны, они клянутся, что будут выполнять Минские соглашения, а с другой, не оставляют сомнения в том, что они хотят их торпедировать и не будут выполнять их в полном объеме.

Они не видят в ЛДНР стороны конфликта и пытаются создать во всем мире впечатление, что стороной конфликта является Россия. Они от этого не отказались, как не отказались от того, чтобы требовать себе назад Крым, 97% которого высказалось на референдуме за возвращение в Россию. Они представляют Крым исходной Украиной, хотя он вошел туда по несправедливому и незаконному решению партийных органов СССР.

– Как вы считаете, это общая точка зрения в России?

– У нас начинается дискуссия в определенных кругах, которые устают от любой работы по обеспечению национальных интересов, если она не сопровождается аплодисментами во всем мире. И тут же настаивают на том, что надо менять курс, надо расслабиться, забыть о людях и обязательствах перед нашими соотечественниками, русскими в Донбассе, лишь бы нас погладили по голове и поаплодировали.

Это вечно присутствующая в нашем политологическом интеллектуальном сообществе группа, которая далеко не всегда является официальной оппозицией. Иногда это люди, представленные во власти, которые пишут вирши, как, например, бывший министр иностранных дел Иванов. Он сразу после избрания Зеленского заявил, что у нас теперь политика должна измениться на 180 градусов, опубликовав соответствующую статью в «Коммерсанте».

С чего бы это вдруг?! Если у нас политику будут вершить эти люди горбачевского разлива, то мы ничего не достигнем в отношениях с Украиной, а только утратим уважение миллионов людей, которые на нас рассчитывают как внутри страны, так и за рубежом.

– Когда вы говорите о желании изменить курс России в отношении Украины, вы имеете ввиду кого-то из нового правительства?

– Эти люди еще не заявили о своей позиции. Большинство из них имеет опосредованное отношение к внешней политике, потому что это прерогатива президента. Никого из тех, кто работает в правительстве, я не подозреваю в таком желании.

Но зуд определенный существует. Я это ощущаю по телепрограммам, в которых участвую. Там появились люди, которые говорят: давайте расслабимся, нужен поворот. Только они не объясняют, чего хотят изменить в сегодняшнем курсе.

Мы и так везде и всюду подчеркиваем, что хотим дружеских отношений с Украиной. При этом мы категорически не воспринимаем никаких разговоров по поводу Крыма. Если это является ценой отношений, значит, ее нам придется платить.

Если на Украине хотят поставить во главу угла возвращение Крыма, никакого умиротворения у нас не произойдет.

– А Донбасс является такой ценой?

– Что касается Донецка и Луганска, тут ситуация иная. Мы являемся не стороной, но гарантами выполнения Минских соглашений. Мы не отрицаем, что там идет речь о возвращении этих территорий в общее политическое и правовое пространство с Украиной. Но на определенных условиях. Эти условия очень серьезные. Они связаны не только с законом об особом статусе.

В чисто человеческом отношении понятно: если выдать Донецк и Луганск Украине, то там начнутся репрессии, резня, издевательства и уничтожение несогласных – при том градусе ненависти, которую в части украинского общества испытывают к Донецку и Луганску. Националисты и маргиналы – это люди с неотобранным оружием в руках. Пока не будут соблюдены эти условия, трудно рассчитывать, что Минские соглашения будут реализованы. Но это не значит, что мы претендуем на Донецк и Луганск.

Украину это не устраивает. Она хочет Крым назад. Она хочет Донецк и Луганск на условиях капитуляции. И это после проигрыша на поле боя. Совершенно понятно, что на такие условия никто в здравом уме в России соглашаться не должен.

– То есть можно прогнозировать, что очередная нормандская встреча либо не состоится, либо окончится ничем?

– Это можно прогнозировать, если проанализировать то, что говорят не какие-то политологи, кравчуки, бывшие президенты и еще кто-то, а то, что говорят официально назначенные и уполномоченные на Украине лица.

Например, когда речь идет о разведении сторон, министр обороны Украины на прошлой неделе целое выступление посвятил тому, что он против. Мол, зачем разводить, если это все наше. Мы завтра это все заберем. При таком подходе, как можно всерьез говорить об урегулировании?!

Масса есть примеров, когда официальные лица, которым не дается никакого отпора, не делается никакого предупреждения со стороны президента и его администрации, развивают эти тезисы. Сам президент вовлечен в это все, потому что везде и всюду говорит о необходимости санкций, борьбы с Россией. Какой тут новый курс?

Речь только о том, что обжегшись на военных действиях, украинская политическая элита хотела бы, чтобы в дальнейшем все происходило путем международного давления на Россию, и она вынуждена была бы идти на попятную и с Донбассом, и с Крымом.

В результате этого процесса, который Украине ничего не будет стоить, она все получит на блюдечке с голубой каемочкой. Во-первых, так не произойдет, а во-вторых, речь идет не об изменении целей украинской политики, а об изменении форм и средств, когда ласковый молодой человек, поднаторевший в пиаре и выступлениях на подиуме, разводит свою и чужую аудиторию.

На Украине привыкли обманывать. Это позиция слабого, но они ее используют, чтобы дурить головы. Очень странно, что у нас есть среди определенной части политического и политологического спектра люди, которые готовы делать вид, что они в это верят – или по глупости, или по другим соображениям.

– Вы известны тем, что инициируете изменения в политике России в отношении соотечественников, в частности, на Донбассе. Вы удовлетворены теми переменами, которые происходят? Все-таки процесс предоставления гражданства на Донбассе начался.

– В полной мере, конечно, нет. Потому что темпы отстают от потребностей. Во-вторых, изменения тормозятся. В том числе, изменения в законах. Мы ведем бесконечную борьбу за то, чтобы нам быстрее пошли навстречу в изменении законодательства о гражданстве, о миграции и так далее. В первую очередь, я имею в виду проблемы, связанные с миграцией с Украины. Мы пока не добились в полной мере поддержки со стороны своих партнеров в правительстве и администрации президента.

К сожалению, у многих господствуют старые подходы и люди, которые, на мой взгляд, недооценивают эту необходимость, не понимают глубоко эту политику и привыкли, прежде всего, держать и не пущать. Это в создавшейся ситуации плохая политика.

Если мы и выражаем желание, чтобы при определенных условиях Донецк и Луганск продолжили свое существование в составе Украины, мы при этом должны понимать, что есть миллионы людей, которые не хотят быть статистами этого украинского самоопределения. Мы должны открыть для них ворота в Россию.

Мы это делаем, но очень медленно и с большим опозданием. Мы должны были это сделать в 14-м году. Сегодня на дворе 20-й, а мы все еще обсуждаем изменения в законодательстве.

– На новое правительство надежды есть?

– На новое всегда есть надежды.

– Спасибо за беседу.