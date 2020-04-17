Затулин: Россия должна не топить, а давить Додона – чтобы договаривался с Приднестровьем

17.04.2020, Москва, Елена Острякова

Россия не должна пересматривать условия своего кредита Молдове и льготные цены на газ для этой республики, чтобы не оттолкнуть население. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«Если мы пойдем по этому пути, то просто подыграем тем силам Молдовы, которые заведомо выступают против России. Нельзя наносить своими руками урон собственному влиянию», – цитирует Затулина его официальный сайт.

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При этом депутат полагает, что Москва должна жестче требовать от Кишинева установления взаимоприемлемых договоренностей с Приднестровьем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашей целью в этой ситуации не может быть свержение Игоря Додона или его проигрыш на выборах, которые уже намечены на конец этого года», — сказал Затулин.

Он уверен, что разрыв между Молдовой и Приднестровьем может обернуться «поражением пророссийских сил РМ или тех сил, которые ориентируются не только на Запад».

«Я не обольщаюсь насчет пророссийскости Додона или Партии социалистов, но надо признать, что, если переговоры между Приднестровьем и Молдовой закончатся крахом, то в этом случае государственность Молдовы вообще не гарантирована на перспективу. Она неизбежно, как астероид, свалится на поверхность планеты под названием Румыния», – сказал Затулин.