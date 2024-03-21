Затулин сделал сенсационное признание

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Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, признался, что принимал участие в боевых действиях в Боснии в 1993 году.

Об этом он заявил с парламентской трибуны во время обсуждения обращения к ООН в связи с 25-й годовщиной агрессии государств — членов НАТО против Югославии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я впервые об этом скажу. Я воевал в Боснии и Герцеговине в 90-х годах после того, как был депутатом Госдумы. Участвовал в военных действиях. Первый раз я об этом говорю. Я видел это все своими глазами и могу сказать (это имеет прямое отношение к нам): во всех случаях, когда вы выбираете между позором и войной, в пользу уступок и соглашательства, вы все равно придете к войне. Вся история соглашательства ельцинского режима фактически привела к тому, что в 1999 году бомбили Югославию, а в 2022 году нам пришлось здесь, у своего горла вступить в СВО», – сказал Затулин.

Он считает, что США занимались развалом Югославии 10 лет, а Кремль старался не дать втянуть себя в конфликт. По словам Затулин, русские диктовали сербам условия, выдвинутые американцами. Тогдашний премьер-министр РФ Виктор Черномырдин передал президенту Сербии Слободану Милошевичу ультиматум США, хотя президент РФ Борис Ельцин запретил ему это делать.

Своими воспоминаниями о событиях 1999 года поделился с депутатами их коллега, генерал-полковник Виктор Заварзин, возглавлявший «Приштинский бросок».

«Мы ни в коем случае, друзья, не должны понижать планку. Мы сегодня должны быть сильными, и это докажет СВО. Должна быть сильная Россия, и сербы с нами будут. Они верят в нас», – сказал Заварзин.

В совместном обращении к ООН Госдумы и Совфеда говорится о необходимости дать справедливую оценку «грубейшему нарушению норм международного права, которое привело к дестабилизации работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, оказало негативное влияние на взаимоотношения между европейскими государствами».

«Безнаказанность ударов стран НАТО по Югославии создала предпосылки для новых силовых акций по всему миру под прикрытием заявлений о борьбе «за ценности свободы и демократии». Убежденность коллективного Запада в своей непогрешимости и наличии у него права решать судьбы других народов и государств привела к взращиванию неонацистского режима на Украине, который после государственного переворота в 2014 году взял курс на осуществление политики геноцида по отношению к русскому населению и развязывание вооруженного конфликта на территории этой страны», – говорится в обращении.