Затулин: Сербских патриотов на белградском майдане использует Запад

02.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Прозападные силы, стоящие за акциями протеста в Сербии против президента Александра Вучича, умело втянули в майданное движение и используют сербских патриотов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Константин Затулин от «Единой России».

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По словам парламентария, официальный Белград демонстрирует готовность к союзническим отношениям с Россией, однако вынужден считаться с тем, что Сербия сегодня окружена странами Евросоюза, а США являются мировым гегемоном.

«Россия и лично Путин являются «верховным арбитром». Популярность Путина в Сербии намного выше, чем любого другого местного политика. Президент Вучич старается поддерживать высокий уровень отношений с Россией. Он был очень заинтересован в том визите Путина в Сербию, который недавно состоялся.

Конечно, у нас есть как совпадения, так какие-то расхождения в трактовке ситуации, наших целях и так далее. Официально Сербия – кандидат на вступление в Европейский Союз, она хочет в него вступить. В отношении НАТО нынешнее правительство занимает позицию: «Мы должны простить, но не можем забыть». Это – фраза из выступления Вучича 17-го числа на конференции, посвященной 20-летию войны с НАТО. «Мы не собираемся вступать в НАТО, мы – нейтральная страна».

При этом, отношения с НАТО, маневры с НАТО и учения практикуются, в том числе, нынешней властью. Власть Сербии, что может быть объяснимо вынужденностью ситуации, она пытается, поддерживая отношения с Россией, выстраивать свои отношения с Европейским Союзом, посреди которого страна теперь живет, и, конечно, не осложнять свои отношения с мировым гегемоном.

Отсюда двойственное восприятие любой власти Сербии со стороны национально-патриотических сил в самой Сербии.

Вучич, с точки зрения политической генетики, – он выходец из этого лагеря. Однако, он вынужден вести себя так, чтобы не осложнять свои отношения с Западом и США. При этом, он делает, безусловно, жесты и действия, направленные на развитие российско-сербских отношений. Подписано во время визита Путина 20 соглашений по разным вопросам, включая работу «Росатома» в Сербии, о системе ГЛОНАСС – много разного рода проектов, которые сербы хотели бы реализовать вместе с Россией», – напомнил депутат.

«Оппозиционеры, объединившись на платформе «против Вучича», начинали с разговора о необходимости держать прежнюю позицию по Косово и не признавать его, подозревали власть в том, что она готова идти на компромиссы, а власть, действительно, ведет кое-какие поиски в этом направлении, связанные с разделом Косово между сербами и албанцами.

Теперь оппозиционеры, в которых все большую роль играют прозападные политики, не имея большой поддержки, пытаются за счет националистов предъявить свои претензии и использовать этих националистов как средство достижения своих целей. Они умело направляют все эти настроения в русло антиправительственной и антипрезидентской кампании.

Можно сказать, что Вучича загоняют в тупик, предлагая ему или пойти на компромисс с Косово (и в той или иной форме через раздел признать существование албанского Косово, а эта неминуемо непопулярная мера может стоить Вучичу головы), или угрожают ему тем, что свергнут его с помощью улицы. Причем, используют для этого не очень разборчивых лидеров правонационалистического лагеря. Сами прозападные не настолько популярны, чтобы осуществить эту задачу», – рассуждает Затулин.

По его мнению, «власти в Сербии надо было бы вести себя как Путин, более гибко, избирательно, не сбивать всех противников, не создавать им поводов к объединению».

Затулин считает, что майданщики пока не являются серьезной угрозой для президента Сербии.

«Он контролирует ситуацию. Он не всесилен, но в целом держит под контролем политическую ситуацию, и именно то, что он держит ее под контролем в официальных структурах, в парламенте, подталкивает оппозицию к уличным методам борьбы», – сказал депутат.

«Запад пытается, и нельзя сказать, что у него совершенно это не получается, использовать эти протесты в своих интересах. Протесты существуют на объективной основе, для них есть поводы. При этом, Запад пытается манипулировать этими протестами. Причем, делает это в стране, которая изначально в массе своей достаточно критично настроена по отношению к Западу… Он пытается внутри Сербии найти те силы, которые он может использовать, чтобы добиться своих целей», – считает Затулин.

«Я считаю, что ситуация требует гораздо более глубокого нашего участия не только по линии официальной дипломатии, но и по линии народной, «третьего сектора», некоммерческих организаций. Но мы в этом отношении традиционно очень скромны. Фактически, кроме посольства нашего и «Русского дома» – в Сербии нет явных наших там представителей. Там не действуют наши некоммерческие структуры, хотя они уже появились у нас. Разного рода фонды и так далее. Они, во всяком случае, не видны и не участвуют в политическом процессе так, как это делают люди из фонда Сороса и тому подобных организаций западного происхождения», – заключил представитель «Единой России».