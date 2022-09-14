Затулин: «Ситуация тяжелая. Россию шантажируют вторым фронтом»

Вспыхнувшие на днях боевые действия между Арменией и Азербайдажаном поставили Россию в ситуацию очень непростого выбора.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин, давая оценку последним события на Кавказе.

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«Россию шантажируют вторым фронтом. Азербайджан два года назад при поддержке Турции решился на попытку реванша и достиг многих своих целей. В том числе и благодаря раздраю в самой Армении, где внутренняя повестка на какое-то время заслонила национальные интересы страны и народа», – сказал Затулин «Московскому комсомольцу».

Он считает, что по итогам последней войны в Карабахе Россия оказалась в сложной ситуации.

«Азербайджан действительно уже достиг многого, и это случилось в том числе и потому, что на первом этапе мы, как мне кажется, недооценили последствия того, что произойдет в результате последней карабахской войны для интересов России. Сейчас нам фактически приходится расплачиваться по этим счетам, потому что мы в сложной ситуации», – отметил депутат.

По его словам, в сегодняшней ситуации, когда уже есть десятки убитых, Россия стоит перед выбором: сделать вид, что не произошло ничего настолько серьезного, чтобы вмешаться, как того требует устав ОДКБ.

«Второй вариант – это вариант «второго фронта», но в этом случае речь идет об обострении отношений с Азербайджаном и стоящей за ним Турцией, чтобы призвать их к порядку. Как далеко может зайти этот вариант, пока неясно, но элементы его уже присутствуют, поскольку наша военная база в Гюмри приведена в состояние боевой готовности», – говорит политик.

«Позиция Турции абсолютно понятна: она считает, что нам некуда деваться, что мы все стерпим, умоемся. В самом крайнем варианте, когда придется выбирать из двух зол, я считаю, что наибольшим злом является уход от своих обязательств.

Отказ от поддержки своего союзника способен произвести самое отталкивающее впечатление на всех наших сторонников. Цена обострения отношений с Азербайджаном и Турцией, конечно, высока. Но они не должны думать, что все, что бы они ни делали, им сойдет с рук», – резюмировал Затулин.