Затулин: «Ситуация тяжелая. Россию шантажируют вторым фронтом»

14.09.2022  17:15 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Азербайджан, Армения, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Россия


Вспыхнувшие на днях боевые действия между Арменией и Азербайдажаном поставили Россию в ситуацию очень непростого выбора.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин, давая оценку последним события на Кавказе.

Вспыхнувшие на днях боевые действия между Арменией и Азербайдажаном поставили Россию в ситуацию очень...

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«Россию шантажируют вторым фронтом. Азербайджан два года назад при поддержке Турции решился на попытку реванша и достиг многих своих целей. В том числе и благодаря раздраю в самой Армении, где внутренняя повестка на какое-то время заслонила национальные интересы страны и народа», – сказал Затулин «Московскому комсомольцу».

Он считает, что по итогам последней войны в Карабахе Россия оказалась в сложной ситуации.

«Азербайджан действительно уже достиг многого, и это случилось в том числе и потому, что на первом этапе мы, как мне кажется, недооценили последствия того, что произойдет в результате последней карабахской войны для интересов России. Сейчас нам фактически приходится расплачиваться по этим счетам, потому что мы в сложной ситуации», – отметил депутат.

По его словам, в сегодняшней ситуации, когда уже есть десятки убитых, Россия стоит перед выбором: сделать вид, что не произошло ничего настолько серьезного, чтобы вмешаться, как того требует устав ОДКБ.

«Второй вариант – это вариант «второго фронта», но в этом случае речь идет об обострении отношений с Азербайджаном и стоящей за ним Турцией, чтобы призвать их к порядку. Как далеко может зайти этот вариант, пока неясно, но элементы его уже присутствуют, поскольку наша военная база в Гюмри приведена в состояние боевой готовности», – говорит политик.

«Позиция Турции абсолютно понятна: она считает, что нам некуда деваться, что мы все стерпим, умоемся. В самом крайнем варианте, когда придется выбирать из двух зол, я считаю, что наибольшим злом является уход от своих обязательств.

Отказ от поддержки своего союзника способен произвести самое отталкивающее впечатление на всех наших сторонников. Цена обострения отношений с Азербайджаном и Турцией, конечно, высока. Но они не должны думать, что все, что бы они ни делали, им сойдет с рук», – резюмировал Затулин.

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