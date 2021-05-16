Подпишись на рассылку
16.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, СНГ, СССР
Просмотров:

Затулин: СНГ – это обман противников распада единого Отечества

СНГ – фиктивное образование, но объединяет народы, до сих пор живущие в едином культурном...

СНГ – фиктивное образование, но объединяет народы, до сих пор живущие в едином культурном и политическом пространстве.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил депутат Госдумы РФ Констинтин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«СНГ, как организация, хромала на обе ноги с самого момента своего создания. Она была исключительно для того, чтобы затуманить мозги людям, которые сожалели о распаде Советского Союза и могли активно этому противодействовать.

Но наш институт занимается не организацией СНГ, он занимается пространством, которое сегодня объединены формально Содружеством Независимых Государств. Можно было бы сказать «постсоветское пространство». Но пространство, оно на самом деле существует и пульсирует, и у нас, как мне кажется, упор должен быть не на формальные взаимоотношения с президентами и правительствами, а на отношения с народами на этом пространстве. Но это требует очень многих усилий», – сказал Затулин.

Первые Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть