Затулин: СНГ – это обман противников распада единого Отечества

16.05.2021, Москва, Елена Острякова

СНГ – фиктивное образование, но объединяет народы, до сих пор живущие в едином культурном и политическом пространстве.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил депутат Госдумы РФ Констинтин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«СНГ, как организация, хромала на обе ноги с самого момента своего создания. Она была исключительно для того, чтобы затуманить мозги людям, которые сожалели о распаде Советского Союза и могли активно этому противодействовать.

Но наш институт занимается не организацией СНГ, он занимается пространством, которое сегодня объединены формально Содружеством Независимых Государств. Можно было бы сказать «постсоветское пространство». Но пространство, оно на самом деле существует и пульсирует, и у нас, как мне кажется, упор должен быть не на формальные взаимоотношения с президентами и правительствами, а на отношения с народами на этом пространстве. Но это требует очень многих усилий», – сказал Затулин.

Первые Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.