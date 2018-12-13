Затулин: У Шойгу еще нет повода остановить притеснения РПЦ на Украине

13.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Россия не будет вооруженным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, где власти, грубо попирая права Русской Церкви, создают новую церковную структуру, при этом процесс сопровождается угрозами захвата Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской Лавр.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве депутат Госдумы Константин Затулин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Безусловно, Россия не собирается и не будет вооруженным путём препятствовать созданию какой-либо Церкви где-либо за пределами Российской Федерации, это просто невозможно, и вы сами понимаете, что на этом основании ничего не будет происходить», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Силовое вмешательство возможно в случае «возобновления гражданской войны», сказал Затулин (очевидно, полагая, что массовые аресты, репрессии, ежедневные обстрелы Донбасса можно считать ее «заморозкой»).

«Другое дело, если всё это выйдет за рамки внутрицерковного конфликта и станет условием возобновления гражданской войны на Украине, а, тем более, станет поводом для попыток возобновления крупномасштабного конфликта в Донбассе, то в этом случае реакция Российской Федерации может быть существенно иной», – заявил депутат.

Он в очередной раз предостерег Киев от планов по масштабному наступлению на ЛДНР.

«Вот какой, например, она (реакция РФ, – ред.) может быть с возобновлением военных действий в Донбассе, если такая попытка будет предпринята? Мы обозначили свою позицию в принятом в октябре заявлении Государственной Думы об обострении ситуации на Украине. Выступая по этому поводу, я сказал, что реакция может быть такой, какой она была в 2008 году в связи с нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. После военных действий, как вы знаете, последовало признание независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Если власти Украины развяжут войну на Донбассе, то нам ничего не останется, кроме как выйти, по существу, из Минского процесса, признав независимость Донецкой и Луганской Народных Республик», – сказал Затулин.