Затулин: Учения «Союзная решимость» напомнили Западу ужасы Грузии и Афганистана

Новости Украины

Западу не выгодно подталкивать Украину к заведомо проигрышной войне, потому что в результате США получат очередной афганский или вьетнамский синдром.

Об этом в эфире онлайн-конференции в Москве заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них (Запада – ред.), конечно, есть на все случаи ответ. Почему Россия не напала? Потому что Путин и русские олигархи в Лондоне испугались монументального единства Запада. А значит, это единство надо искусственно поддерживать и дальше. Но это непростое дело – постоянно держать строй. Потому что, если они считают наши расходы на пребывание наших 100 или 130 тысяч войск в поле, то можно представить, какие расходы они политические несут, чтобы держать строй. То есть, это на самом деле затратная история», – иронизировал депутат.

В то же время он задался вопросом, хочет ли Запад реально подтолкнуть Украину к военным действиям в форме провокаций и наступления на Донбасс.

«Мне кажется, что они не сейчас даже, а если кто-то не сделал выводы в 2008-м году, то в данном случае эти наши манёвры должны обновить их впечатления. Они понимают, что Россия не даст Украине одержать демонстративную победу над Донбассом, и военная провокация или авантюра Украины на самом деле закончится плачевно для самой Украины. Отсюда все эти наукообразные расчёты о сроках – сколько продлится война и так далее. Что делать в этой ситуации Западу? Запад или должен будет непосредственно включиться в эту борьбу, или тогда публичное внешнеполитическое фиаско со всеми съёмками, со всеми аналитиками, статьями паническими, что русские идут и их не остановить, с повторением афганского и вьетнамского синдрома. Зачем это нужно США, которые идут к промежуточным выборам в Конгресс? Ну, конечно, – незачем. Им незачем подталкивать Украину к войне, в результате которой она потерпит поражение, а сами они продемонстрируют, что они кроме как санкциями, эффект которых носит долгосрочный, а не сиюминутный характер, вообще могут что-то России противопоставить», – рассказал Затулин.