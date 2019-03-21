Затулин удивился, почему Украина не пригласила на выборы жителей Крыма

21.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Россия не должна признавать итоги выборов президента Украины, которые состоятся в конце марта этого года.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий подчеркнул, что на Украине массово нарушаются права избирателей, ограниченных в возможности проголосовать на грядущих выборах. Это уже является поводом для признания выборов нелегитимными.

«Для меня ясно, что уже сегодня мы не можем считать эти выборы действительно представительными, демократичными, свободными и не только потому что наших наблюдателей не допустили. Во-первых, потому, что масса избирателей лишена права голосовать – и те, кто за рубежом, и те, кто на территории ДНР и ЛНР, с точки зрения украинского права ничего не сделано для того, чтобы пригласить к участию того, кого считают гражданами Украины, а именно жителей Крыма.

Сами они в большинстве своем себя гражданами Украины пять лет как не считают, но на Украине с утра до вечера говорят, что не отказываются от того, что это их граждане… Уже то, что сделано в ходе подготовки к выборам, вполне достаточно, чтобы признать их нелегитимными», – заявил Затулин.