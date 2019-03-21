Выборы
//exit;
21.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Затулин удивился, почему Украина не пригласила на выборы жителей Крыма

Россия не должна признавать итоги выборов президента Украины, которые состоятся в конце марта этого года.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Парламентарий подчеркнул, что на Украине массово нарушаются права избирателей, ограниченных в возможности проголосовать на грядущих выборах. Это уже является поводом для признания выборов нелегитимными.

«Для меня ясно, что уже сегодня мы не можем считать эти выборы действительно представительными, демократичными, свободными и не только потому что наших наблюдателей не допустили. Во-первых, потому, что масса избирателей лишена права голосовать – и те, кто за рубежом, и те, кто на территории ДНР и ЛНР, с точки зрения украинского права ничего не сделано для того, чтобы пригласить к участию того, кого считают гражданами Украины, а именно жителей Крыма.

Сами они в большинстве своем себя гражданами Украины пять лет как не считают, но на Украине с утра до вечера говорят, что не отказываются от того, что это их граждане… Уже то, что сделано в ходе подготовки к выборам, вполне достаточно, чтобы признать их нелегитимными», – заявил Затулин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть