Затулин указал на проблему с российскими паспортами для приднестровцев

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Комитет Госдумы по делам СНГ обратится в МИД РФ с просьбой принять незамедлительные меры по налаживанию работы консульского пункта в Тирасполе (Приднестровье) и провести его кадровое усиление.

С таким предложением выступил депутат Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что процесс получения приднестровцами российского гражданства надо упростить так же, как для украинцев и жителей ЛДНР.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что по соседству с Украиной в Приднестровье в течение последних лет все больше обостряются проблемы наших соотечественников, желающих продлить свои российские паспорта или вступить в российское гражданство без проволочек и промедлений. К сожалению, молдавская сторона всячески препятствует работе консульского пункта посольства РФ в Тирасполе. Очередь на продление паспортов – 20 тысяч, для подачи на гражданство – 60 тысяч», – сказал Затулин.