Затулин указал на проблему с российскими паспортами для приднестровцев

15.07.2022  13:21 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Приднестровье, Россия


Комитет Госдумы по делам СНГ обратится в МИД РФ с просьбой принять незамедлительные меры по налаживанию работы консульского пункта в Тирасполе (Приднестровье) и провести его кадровое усиление.

С таким предложением выступил депутат Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комитет Госдумы по делам СНГ обратится в МИД РФ с просьбой принять незамедлительные меры...

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Он считает, что процесс получения приднестровцами российского гражданства надо упростить так же, как для украинцев и жителей ЛДНР.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что по соседству с Украиной в Приднестровье в течение последних лет все больше обостряются проблемы наших соотечественников, желающих продлить свои российские паспорта или вступить в российское гражданство без проволочек и промедлений.

К сожалению, молдавская сторона всячески препятствует работе консульского пункта посольства РФ в Тирасполе. Очередь на продление паспортов – 20 тысяч, для подачи на гражданство – 60 тысяч», – сказал Затулин.

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