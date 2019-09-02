Затулин: Украина надолго останется враждебной России

02.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина в обозримой перспективе останется враждебным к России государством, независимо от того, кто будет ее президентом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на смену лиц в президентском офисе, будь это Порошенко, Зеленский или кто-то еще, это долгоиграющая история – враждебные отношения с Украиной. Она не закончится, я думаю, к сожалению, президентством Зеленского или кого-то еще, потому что для того, чтобы она в самом деле закончилась, нужно очень многому состояться. Нужен переворот в сознании не только элиты, но и многих ее избирателей.

Нужно разобраться, сможет ли Украина существовать самостоятельно, или она будет постоянно придатком чьей-то злой воли в отношении России, что происходит до сих пор.

Это мы должны понять и не ждать никаких чудес с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник», – завил Затулин.