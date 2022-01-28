Затулин: «Украина не в ладах с реальностью»

Новости Украины

Пока Украина сохраняется как вражеское России государство, стоит отказаться от подтверждений гражданских документов с украинской стороной

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор встречи зачитал вопрос, где зритель рассказал, какие возникают проблемы, в случае необходимости подтверждений, например, пенсионных документов с Украиной, что Киев часто игнорирует эти запросы, несмотря на договор об общем сотрудничестве в области пенсий. Притом, что ехать на Украину решать проблемы попросту небезопасно.

«При личном обращении в Пенсионный фонд Украины ответил, что уезжаете в Россию – пусть Россия вам и платит пенсию. Как мне объяснили, ПФУ не устраивает сама формулировка подтверждения стажа на территории Республики Украина, якобы это их унижает. Поехать в Украину и заниматься там подтверждением трудового стажа не имею возможности, так как это опасно», – процитировал обращение спикер конференции.

Комментируя вышесказанное, Затулин отметил, что подобных примеров масса.

«Когда дело касается Украины, мы бы сейчас могли перечислять проблемы, связанные с паспортизацией здесь, в России детей, которые выехали детьми, а здесь достигли совершеннолетия, но у них нет подтверждений с Украины и так далее. Езжайте на Украину, получайте там паспорт, приезжайте сюда, получайте российский – этого очень много. Надо просто понять людям, которые имеют с этим дело в наших ведомствах и в Пенсионном, и другом фонде – с Украины мы ничего не получим. Украина – враждебное государство. Украина украла весь кадастр недвижимости в Крыму, из-за чего проблемы постоянные там, злоупотребления и прочее – потому что хотела затормозить работу, связанную с Крымом», – подчеркнул депутат.

По его словам, те же палки в колёса Украина ставит и с выходом из гражданства.

«По поводу гражданства, выхода из гражданства, не принимают на работу в определённые органы без выхода из гражданства. Люди говорят: мы отказались от гражданства Украины – удостоверьте. Так выход из гражданства Украины удостоверяется указом президента Украины, который не торопится по нашему запросу писать такие указы. Или по запросу гражданина, который хочет выйти из гражданства, он их просто не пишет. Человека не принимают на работу в правоохранительные органы, на муниципальную госслужбу и так далее. Поэтому просто-напросто не в ладах с реальностью и не в желании учитывать то, что сегодня происходит в российско-украинских отношениях. Люди, которые этим занимаются, считают, что не имеют никакого отношения к политике и не должны на это обращать никакого внимания», – констатировал Затулин.