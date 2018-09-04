04.09.2018, Москва, Елена Острякова
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Затулин: Украинская верхушка должна почувствовать себя прикасаемой

Республики Донбасса после убийства лидера ДНР Александра Захарченко заявили о том, что не намерены отвечать терактами на теракт, однако украинской верхушке пора перестать чувствовать себя неприкасаемой.

Об этом  в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

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«Я сейчас минуточку побуду украинским политиком и буду изъясняться так. Мы не собираемся устраивать теракты на территории Украины, но есть люди (добровольцы, инструктора), есть оскобленные этим убийством донецкие. Мы не собираемся им… Я не призываю к этому. Вы просто должны почувствовать себя прикасаемыми. Потому что вы сидите в стеклянном доме и разбрасываетесь камнями», – сказал Затулин.

По его словам, России придется отказаться от мирного плана, прописанного в Минских соглашениях, если Украина пойдет в наступление на Донбассе, о чем предупреждала разведка ЛДНР.

«Если начнется наступление 14-го, нам ничего другого не останется, кроме как пойти по пути свертывания этого плана, потому что это невменяемое государство. Оно только что доказало это, проведя террористический акт», – сказал Затулин.

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