Затулин: Украинская верхушка должна почувствовать себя прикасаемой

04.09.2018, Москва, Елена Острякова

Республики Донбасса после убийства лидера ДНР Александра Захарченко заявили о том, что не намерены отвечать терактами на теракт, однако украинской верхушке пора перестать чувствовать себя неприкасаемой.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«Я сейчас минуточку побуду украинским политиком и буду изъясняться так. Мы не собираемся устраивать теракты на территории Украины, но есть люди (добровольцы, инструктора), есть оскобленные этим убийством донецкие. Мы не собираемся им… Я не призываю к этому. Вы просто должны почувствовать себя прикасаемыми. Потому что вы сидите в стеклянном доме и разбрасываетесь камнями», – сказал Затулин.

По его словам, России придется отказаться от мирного плана, прописанного в Минских соглашениях, если Украина пойдет в наступление на Донбассе, о чем предупреждала разведка ЛДНР.

«Если начнется наступление 14-го, нам ничего другого не останется, кроме как пойти по пути свертывания этого плана, потому что это невменяемое государство. Оно только что доказало это, проведя террористический акт», – сказал Затулин.