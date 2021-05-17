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17.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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Затулин – украинскому оппоненту: «Никаких «ваших земель» у вас нет»

Новости УкраиныРазговаривать со страной, которая не отвечает за свои слова и неспособна на собственное мнение,...

Разговаривать со страной, которая не отвечает за свои слова и неспособна на собственное мнение, как это происходит с современной Украиной, совершенно бессмысленно.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем договариваться со страной, которая не выполняет никакие свои договорённости? Зачем, например, изменять Минские соглашения по той причине, что Украина их не хочет выполнять, на что-то, что, как мы думаем, она будет выполнять? Нет смысла общаться со страной, которая не отвечает за свои слова.

Два крупнейших события в жизни современной Украины, ради которых она существует – позвонит ли Байден Зеленскому, встретится ли Зеленский с Путиным. Что из себя представляет Украина, если без Байдена и без Путина никакие вопросы сама Украина не готова решать, потому что она не в состоянии, не хочет принимать решения. Все козыри в кармане у Зеленского – крапленые», – заявил Затулин.

«Хочу призвать, чтобы мы видели ситуацию такой, как она есть. Попытались устроить военную угрозу – мы провели учения, военная угроза отодвинулась. Надо быть бдительными в отношении этой Украины, потому что – это не последний случай. Всё, что касается перспектив всякого рода выборов, безусловно, это ваше внутреннее дело», – добавил депутат.

«Ваши флаги на нашей территории наших земель», – перебил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов.

«Никаких «ваших земель» у вас нет, – ответил Затулин. – Все земли, которые вы считаете вашими, в своё время были вам подарены. Последние – в 1954 году – Крым, после чего он в течение некоторого времени существовал в независимой Украине в полуколониальном статусе. Поэтому не рассказывайте сказки об «аннексированном Крыме».


«До 2014 года вы признавали нашу территорию, а теперь перекручиваете», – отбивался украинский представитель.

В ответ на это телеведущий Владимир Соловьёв напомнил Белову о госперевороте в Киеве.

«До 2014 года у вас было государство. В 2014 году вы устроили нацистский мятеж, перехватив инициативу у антикоррупционного майдана. После этого я вообще считаю, что и признавать вас было ошибкой. Вы живёте в условиях бандеровского нацистского мятежа», – сказал Соловьёв.

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