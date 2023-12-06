Затулин: Увы, без мигрантов России не обойтись

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Иностранные граждане выполняют в России работу, за которую не хотят браться россияне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин.

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«Мигранты выполняют работы, которые не готовы выполнять наши сограждане. Было бы лучше уметь все делать самим, своими руками. Когда мы говорим, что не обойдемся сегодня без мигрантов, мы исходим из реальности», – сказал Затулин «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что не все технологии в равной степени одинаково освоены россиянами и гражданами других стран.

«Если вам надо построить без единого гвоздя храм из бруса, как в Кижах, вы вряд ли позовете мигранта из Средней Азии. Он не справится с этой работой так, как гражданин России. Но в приготовлении шаурмы житель Средней Азии обойдет россиянина», – добавил депутат.

По его словам, решающим фактором является не количество мигрантов, а грамотное распределение рабочей силы по отраслям экономики.

При этом политик признал, что невозможность обойтись без мигрантов не вызывает восторга, но предупреждает, что волна антимигрантских настроений и предложение ввести визы для среднеазиатских стран грозят куда более тяжелыми последствиями для России.

«Страны, с которыми мы выстраиваем интеграцию, например, по линии ЕврАзЭС, и так говорят о том, что будут соблюдать западные антироссийские санкции. Ввести визы — значит расширить пропасть между нами», – уверен депутат.

Он подчеркнул, что знать русский язык мигранты обязаны. А вот идею ввести нечто вроде круговой поруки с выдворением мигрантов целыми семьями вызвала у спецпредставителя Госдумы негодование.

«Давайте еще крепостное право введем для мигрантов. Мы не единственные на планете и должны быть заинтересованы в том, чтобы к нам относились хорошо в ближнем зарубежье. Такие инициативы ничего, кроме отторжения России, не вызовут», – резюмировал Затулин.