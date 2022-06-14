Затулин уже раздаёт Западу «казённые земли», добытые Сталиным

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Новости Украины

Российская армия не должна занимать западные области Украины.

Об этом депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил сегодня, выступая на «Соловьевских чтениях» в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полагаю, что новый освободительный поход Красной армии на Западную Украину был бы ошибкой. Попытка принять парад Победы во Львове ни к чему хорошему не приведет. Чувства и идеалы живущих там людей явно расходятся с нашими. Нельзя пускать троянского коня, чтобы он изнутри разлагал Российскую империю. Речь идет о том, чтобы взять свое. Это то, что говорит на русском языке. Это, что пусть даже на какой-то момент в результате этой оголтелой украинизации сошло с ума и считает, что все происходящее это борьба за родину. Хотя на самом деле речь идет об отложенной гражданской войне с теми, кто был против существования единого государства. И так же, как в советские годы проходила ускоренная украинизация, то же самое обратным образом вполне возможно сделать там, где для этого есть предпосылки», – рассуждает Затулин.

При этом он считает, что крайне необходимы Херсонская, Запорожская, Днепропетровская.

«Надо, чтобы Украина вернулась к своему извечному состоянию сухопутной страны. Чтобы мы дошли до Приднестровья, чтобы Одесса, Николаевская область тоже были под нашим контролем. В этом случае мы можем быть относительно более благополучны в том, что касается флота и перспектив Николаевского судоремонтного завода, который англичане хотели сделать добычей британской короны. Незачем будет поставлять противокорабельные ракеты, раз на Украине никакого флота не предвидится», – сказал Затулин.

Он также призвал обезопасить уже занятые территории и не отдавать ни одного завоеванного населенного пункта.

«Надо выйти на те позиции, чтобы никто не мог достигать ракетами Донецка, Луганска и Севастополя. Буча нам достаточно продемонстрировала, что если мы куда-то пришли, а потом по самым стратегически соображениям оттуда ушли, все что там было-не было до Рождества Христова – запишут на ваш счет. И вам предъявят, используя все СNN и прочие международные телерадиовещательные корпорации», – сказал Затулин.

Что помешает ракетам из Западной Украины доставать до Приднестровья, Затулин не пояснил.