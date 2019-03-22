Затулин вступился за Мешкова: «Возраст и заслуги дают ему право на особое к себе отношение»

22.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Институт стран СНГ, возглавляемый депутатом Госдумы Константином Затулиным, распространил заявление в поддержку экс-президента Крыма Юрия Мешкова, который был арестован на двое суток 20 марта по обвинению в невыполнении требований полиции и вчера вечером был выпущен на свободу.

«20 марта в Симферополе во время празднования пятилетнего юбилея присоединения Крыма к Российской Федерации был задержан полицией и затем подвергнут административному аресту на двое суток по решению районного суда первый Президент Республики Крым Юрий Мешков. Это событие по факту вольно или невольно переводит в новую плоскость ту достойную сожаления войну слов, которую на протяжении уже нескольких лет одни участники Первой Крымской весны 1994–1995 гг. ведут с другими.

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Юрий Мешков – первый и единственный законно избранный Президент Республики Крым был и героем, и соучастником, и жертвой ее провала. При всех допущенных им ошибках главную вину в подавлении первой попытки возвращения Крыма в Россию, вместе с естественными врагами такого возвращения на Украине, несут тогдашние власти России, отвернувшиеся от своего народа в Крыму в трудную минуту.

Сегодня, после триумфального возвращения Крыма в Россию в 2014 году мы видим, что власти в России бывают разные.

События 90-х годов прошли через судьбы участвовавших в них людей, избороздили многим душу и сердце. Отсюда – попытки свести счеты задним числом, Интернет-поиски «врагов народа» и «предателей русского дела».

Константин Затулин и созданный им Институт стран СНГ никогда не участвовал в таких разборках, считая их наносящими вред общему делу. Но мы не можем не протестовать против неуважительного отношения к Юрию Александровичу Мешкову, чей возраст и прежние заслуги перед этим делом дают ему право на особое к себе отношение», – говорится в заявлении Института стран СНГ.