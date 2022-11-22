«Затягивание СВО одинаково выгодно странам ЕС и РФ» – военно-политический эксперт

В условиях проведения СВО, при всех военных и экономических сложностях, постепенно меняется российское общество, чиновничий аппарат и механизмы принятия решений, – то, на что уходили годы, теперь занимает месяцы.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какое-то влияние политические решения оказывают на ход СВО, потому что мы видим, что не уничтожается транспортная инфраструктура, танкеры с нефтепродуктами идут киевскому режиму. Есть вопросы, на которые у нас нет ответов. Военным, дай им волю, они бы всё это уничтожили, всё бы запретили, потому что военный заточен на победу, чтобы у него ситуация была как можно лучше, а у противника как можно хуже. Если на что-то не даётся карт-бланш, разрешения, то этого не происходит. Но будет происходить в будущем неизбежно. Точно так же, как усиливаются поставки оружия Западом, причём усиливаются, потому что – в данный конкретный момент объём поставок меньше, но в целом всё равно улучшается логистика. Поступают те же «три семёрки», например, или САУ, выясняется, что из-за износа нужно ремонтировать, отправлять в Европу, там нет мощностей, они будут создаваться. Уже объявлено, что в Словакии будут создаваться. Этот механизм у них тоже будет улучшаться. Они тоже будут адаптироваться к характеру ведения боевых действий», – сказал Онуфриенко.

Он добавил, что всё это делается далеко не безвозмездно.

«Дайте им ещё полгода, появятся ремонтные предприятия вблизи границы с бывшей Украиной. Будет улучшена логистика, будут возобновлены цепочки поставок. Они тоже работают. Причём работают они на себя, они же не дают эти десятки миллиардов долларов киевскому режиму. Они дают своему ВПК, который зарабатывает. Они нанимают новых рабочих, значит, улучшается у них проблема с безработицей, с объёмами выпуска продукции, с ВВП. У них всё хорошо», – подчеркнул эксперт.

При этом он выразил мнение, что затягивающаяся СВО выгодна и России.

«Здесь не стоит строить иллюзий… рассчитывать мы можем, как обычно – на себя. У нас есть армия, флот, а теперь ещё ВКС – это наши друзья. У нас есть необходимость и возможность переориентироваться во внешней торговле, связях на страны, которые не входят в эти полсотни невменяшек, которые лежат под Штатами и делают то, что они хотят, по щелчку. Этим нужно заниматься. Не можем мы завершить конфликт или не хотим по своим внутренним причинам. Мне кажется, что затягивание проведения СВО меняет Россию в лучшую сторону. При всех военных, экономических сложностях меняется общество, меняется чиновничий аппарат, меняется механизмы принятия решений, то есть то, что раньше занимало годы, теперь занимает месяцы. Мы начинаем развивать собственные отрасли, которые много лет не развивали, потому что высшие должностные лица говорили – зачем нам, если мы можем купить лучшее там – и покупали и авиационные двигатели, и всё, что угодно, комплектующие, микросхемы. Теперь будет немножко иначе всё это делаться», – объяснил Онуфриенко.

Радиоведущий Сергей Мардан горячо поддержал гостя студии.

«Грамотно вышли на позитив. Это блестящий вывод, что затягивание СВО – это на самом деле сплошное здоровье не только для западного ВПК, но это большой плюс и для российского ВПК, если вы не знали. У нас же появятся новые специальности, у нас же будут построены новые заводы, у нас может система высшего образования наконец-то превратится во что-нибудь такое, что готовит специалистов, инженеров, учёных, а не только экономистов, юристов и не пойми Господи кого», – подвёл итог Мардан.