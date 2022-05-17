Затягивание войны загонит за черту бедности 9 из 10 украинцев – прогноз ООН

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Новости Украины

Если война на Украине затянется, 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«В Украине разрушены здания, дороги, мосты, больницы и школы. Война привела к тому, что половина предприятий страны полностью закрыта, а другая половина испытывает затруднения», – говорится в сообщении.

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Предварительные оценки экспертов ООН свидетельствуют о том, что затяжная война может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности, а страна отстанет от развития почти два десятилетия. Глубокие социальные и экономические «шрамы» останутся следующим поколениям.

В зависимости от продолжительности войны, количество бедняков на Украине может увеличиться почти вчетверо – до 70% в 2022 году, по сравнению с довоенными 18%.

Напомним, ранее киевские телеграм-каналы сообщили о том, что в Офисе Зеленского скорректировали свой прогноз насчет продолжительности войны с Россией. Если раньше в Киеве рассчитывали на окончание войны в середине лета, то теперь прогнозный горизонт – середина ноября нынешнего года.

«В Офисе Президента стали говорить о новой дате завершения войны – 15 ноября. Именно тогда Зеленский должен «случайно» встретиться с Путиным на Бали для подписания мирного договора», – пишет близкий к миньонам олигарха Игоря Коломойского тг-канал «Темный рыцарь».

При этом, реальные действия и заявления Банковой свидетельствуют о том, что ими и их западными кураторами реализуется именно сценарий затягивания войны, что сулит провал в нищету подавляющему количеству украинцев.

«Арестович, прекрасно понимая, что ни хрена ему ополоумевшее быдло не сделает, откровенен до упора: «Стратегический замысел Запада – разгромить Российскую Федерацию в Украине». То есть, плевать, сколько фарша сгниет в кюветах, и плевать, сколько городов ляжет пылью, – судьба «украины» никому не интересна. Единственная задача «инструмента У» – вымаривать и ослаблять Россию, не считаясь с затратами. Проще говоря, сколько бы линий обороны ни прогрызали войска коалиции, сколько бы городов ни занимали, нацистский режим Киева, пока у него под контролем хотя бы пяток городков, будет гнать на убой новые мегатонны послушного мяса, вооружая мясо импортным железом, запас которого не иссякнет. Чтобы Россия рано или поздно выдохлась», – так описывает стратегию западных хозяев киевского режима проживающий в Испании писатель, публицист и политконсультант Лев Вершинин.