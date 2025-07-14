Затягивать войну России нельзя – не хватает рабочих рук для увеличения военного производства – эксперт

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Россия не сможет тягаться с Западом в случае затяжной войны с ним из-за разницы в потенциалах. Уже сейчас РФ не хватает порядка двух миллионов рабочих рук для увеличения объемов военного производства.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе очень большой промышленный потенциал общего назначения, то есть, резерв для перевода на военные рельсы есть. У нас такой резерв значительно меньше. Нельзя забывать, что демографический потенциал Европы и США – это 830 миллионов человек против наших 142 – это подавляющее превосходство. В экономическом потенциале у них подавляющее превосходство. Это означает, что на затяжную войну с Западом мы рассчитывать не можем, мы можем рассчитывать только в том случае, чтобы завершить этот конфликт, не доводя дело до прямого столкновения. И первые нехорошие звоночки уже пошли. Страна воюет, противник наращивает свой потенциал, увеличивает количество финансирования своего ВПК, значительно увеличивается количество выделяемых средств на вооружение в Европе и США, а в России президент объявляет о том, что средства на оборону будут сокращаться…», – отметил он.