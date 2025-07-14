Затягивать войну России нельзя – не хватает рабочих рук для увеличения военного производства – эксперт
Россия не сможет тягаться с Западом в случае затяжной войны с ним из-за разницы в потенциалах. Уже сейчас РФ не хватает порядка двух миллионов рабочих рук для увеличения объемов военного производства.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Европе очень большой промышленный потенциал общего назначения, то есть, резерв для перевода на военные рельсы есть. У нас такой резерв значительно меньше. Нельзя забывать, что демографический потенциал Европы и США – это 830 миллионов человек против наших 142 – это подавляющее превосходство. В экономическом потенциале у них подавляющее превосходство.
Это означает, что на затяжную войну с Западом мы рассчитывать не можем, мы можем рассчитывать только в том случае, чтобы завершить этот конфликт, не доводя дело до прямого столкновения.
И первые нехорошие звоночки уже пошли. Страна воюет, противник наращивает свой потенциал, увеличивает количество финансирования своего ВПК, значительно увеличивается количество выделяемых средств на вооружение в Европе и США, а в России президент объявляет о том, что средства на оборону будут сокращаться…», – отметил он.
«Решение президента при нынешней социально-политической системе оправдано, но с точки зрения выживания страны, это чревато серьезными последствиями в ближайшей перспективе, если противнику удастся выйти на показатели, о которых он говорит.
Причем, если он разгонит свою военную промышленность, во-первых, ее быстро остановить будет невозможно, а во-вторых, она по объемам производства может значительно превзойти нашу страну.
Тем более, сейчас говорится о нехватке кадров… Говорится о том, что около двух миллионов человек не хватает для увеличения объемов производства», – заявил Сивков.
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