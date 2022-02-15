«Тянуть время и давить на Россию»: у Порошенко озвучили свой план

15.02.2022  11:19 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия


Украина должна затягивать время с выполнением Минских соглашений и в координации с Западом оказывать давление на Россию.

Об этом в эфире радио «НВ» заявила депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Мария Ионова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна затягивать время с выполнением Минских соглашений и в координации с Западом оказывать...

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По словам Ионовой, Зеленский за время своего президентского срока подписал невыполнимые условия и в таком виде «Минск» реализоваться не будет.

«Вы правы, что сейчас «Минск», скажем так, теряет свою силу только потому, что русские настаивают на том, что должна быть только «формула Штайнмайера». А зачем тогда ее подписывал Зеленский? Зачем подписывал Зеленский эту «формулу Штайнмайера»? Почему он не настоял на вопросе безопасности и миротворческой миссии ООН?

«Минск» должна выполнять Российская Федерация. Я говорю сейчас о вопросах безопасности – тут должна быть скоординированная позиция с французами и немцами. И нужно было этим заниматься три года, понимаете? А не подписывать формулы, искать и бояться даже назвать Путина агрессором», – сказала депутат.

«То мы узнаем про какие-то десять шагов Зеленского, то Ермак хотел подписать консультативный совет с боевиками. То есть, к сожалению, мы потеряли время, и потому сейчас нужно просто тянуть время, скоординировать свою позицию с Францией и Германией и давить на Российскую Федерацию», – заявила Ионова.

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