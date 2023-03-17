Затяжные бои за Артемовск выгодны ВС РФ – военный обозреватель

Анатолий Лапин.  
17.03.2023 10:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Командование ВСУ ради удержания Артемовска перебрасывает туда резервы с других направлений, и это дает возможность российским войскам атаковать на разных участках фронта.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование ВСУ ради удержания Артемовска перебрасывает туда резервы с других направлений, и это дает...

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«Уже туда перебрасываются резервы, отмечаются под Хромово части 92-й механизированной бригады, которая раньше действовала на харьковском и купянском направлениях. Их оттуда сняли и перебросили сюда. И сняли части со сватовского направления, почему атаки противника на сватовском направлении потеряли эффективность, они там вообще куда-то перестали продвигаться. Просто часть сил уехала под Артемовск», – сказал эксперт.

«В этом плане даже затягивание сражения за Артемовск в какой-то мере даже нам выгодно – мы с одной стороны перемалываем там силы противника, а с другой стороны – нарушаем планы операции противника на других участках.

То есть он вынужден сам менять свои планы, кидать силы для удержания Артемовска и за счет этого мы получили возможность возобновить наступление на сватовском краснолиманском, купянском направлениях, под Авдеевкой был определенный успех, под Красногоровкой.

Потому что те силы, которые перекидываются, они не бесконечны и при текущем нажиме эта линия, что «мы удерживаем Артемовск любой ценой» показывает, что цена может оказаться очень большой, пока они этот Артемовск удерживают», – заявил Рожин.

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