Заукраинцы грозят «замочить» автора канала Крымский СМЕРШ

Автору канала «Крымский смерш» Александру Талипову поступили угрозы в прямом эфире «Первого севастопольского», где он рассказывал об общественной инициативе по выявлению антироссийских элементов и «ждунов».

Пользователь «Димон» с украинским флагом на аватарке в чате программы разместил данные самого Талипова и его родственников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цитата: мы замочим Талипова уже завтра, и прилагаем личные данные вас и ваших близких, – сообщил ведущий программы. – Не секрет, собственно, и в нашей телекомпании многие люди на «Миротворце», и публикуются личные данные. Вот он тут, угрожает, что вы можете ему сказать?».

«Мы находимся здесь, на своей земле. Я никого не боюсь, я действую открыто под своим именем. У него есть Интернет, он оттуда пишет всякие различные угрозы. Наступит завтра, и мы всё поймём, кто из нас говорит правду. Мы на своей земле и должны поддерживать всячески наших защитников, ничего не бояться и стесняться никого не должны – мы делаем правое дело», – ответил Талипов на угрозы в свой адрес.

Он подчеркнул, что к движению «Крымский смерш» присоединились уже больше 20 регионов, где благодаря общественной активности «товарищ майор» приходит к «ждунам». Движение растёт и развивается как инициатива патриотически настроенных граждан.

«Я хотел бы поблагодарить правоохранительные органы Республики Крым и Севастополя, потому что та деятельность, которую мы ведём, она безусловно поддерживается правоохранительными органами. Я часто обращаюсь к «товарищу майору» – это собирательный образ сотрудника, который выполняет добросовестно все свои функциональные обязанности. Это может быть и сотрудник ФСБ, и сотрудник МВД, и Следственного комитета, и других правоохранительных органов. Раньше я вот уже отмечал неоднократно, что к сотрудникам правоохранительных органов было небольшое негативное отношение. Но, смотрите, сейчас, когда публикуешь этих сторонников Украины, ведущих антироссийскую деятельность, и когда сотрудники правоохранительных органов буквально по следам их выявляют, задерживают и наказывают, и когда мы видим, что действительно пресекается своевременно вся эта деятельность, – растет доверие к правоохранительным органам, – отметил он. – Я ставлю в пример крымские правоохранительные органы другим регионам. В самом деле, у нас вряд ли больше лиц, ведущих антироссийскую деятельность, чем в Москве и Московской области, в Питере, либо других крупных городах. Речь идёт, прежде всего, о том, что тут сотрудники правоохранительных органов своевременно реагируют на антироссийскую деятельность, и если бы также подходили к своим обязанностям сотрудники правоохранительных органов других регионов, у нас бы ситуация по стране с антироссийской деятельностью была бы в разы лучше».