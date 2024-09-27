Заукраинцы на Западе тревожатся, что Трамп все же оставит Украину без денег и оружия – The Guardian

Сергей Рыжов.  
27.09.2024 08:49
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Британская The Guardian пишет: американские и европейские чиновники с разной степенью тревоги отмечают, что вероятная администрация Дональда  Трампа может резко сократить американскую помощь Украине, чтобы заставить Зеленского принять условия прекращения огня по нынешней линии разграничения.

В связи с этим издание цитирует ответ неназванного чиновника Государственного департамента на вопрос, хотят ли демократы предоставить Украине «защищенную от Трампа» помощь на случай потенциального президентства республиканца:

Британская The Guardian пишет: американские и европейские чиновники с разной степенью тревоги отмечают, что...

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«Я никогда не говорю о том, что может произойти с Украиной, когда он станет президентом. Первоочередной целью было убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы продолжать воевать.

В конце года, независимо от того, кто выиграет наши выборы, Зеленский и Путин должны посмотреть на поле боя и сказать, как, по нашему мнению, будет выглядеть следующий год.

И основным фактором здесь является то, есть ли у другой стороны все необходимое, чтобы продолжать воевать, живая сила и другие вещи?»

Как говорится в публикации, в Европе тоже обеспокоены возможным отказом от поддержки Украины со стороны администрации Трампа. Тревогу европейских лидеров усилили последние действия Трампа, сделавшего ряд резких заявлений в адрес Владимира Зеленского и Украины в целом.

В частности, выступия с речью о положении дел на Украине во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине, Трамп заявил, что «Украины, как таковой, уже не существует».

По его словам, после «трех лет ужасных боев» Украина «полностью разрушена» и «миллионы и миллионы людей» погибли.

Также Трамп поделился со сторонниками фантастическими подробностями происходящего на берегах Днепра, где все «тысячелетние города», кроме Киева, разрушены:

 «Эти невероятные здания с золотыми башнями были снесены. Вы больше никогда не увидите такого города или поселка. Они никогда не будут воспроизведены. Они все уничтожены, кроме Киева. Вы никогда не сможете восстановить города и поселки такими, какими они были. Им было тысячи лет. Вы только подумайте. Три года назад у вас была замечательная цивилизация. Были миллионы людей, которых уже нет с нами», — сказал кандидат в президенты.

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