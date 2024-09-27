Заукраинцы на Западе тревожатся, что Трамп все же оставит Украину без денег и оружия – The Guardian

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская The Guardian пишет: американские и европейские чиновники с разной степенью тревоги отмечают, что вероятная администрация Дональда Трампа может резко сократить американскую помощь Украине, чтобы заставить Зеленского принять условия прекращения огня по нынешней линии разграничения.

В связи с этим издание цитирует ответ неназванного чиновника Государственного департамента на вопрос, хотят ли демократы предоставить Украине «защищенную от Трампа» помощь на случай потенциального президентства республиканца:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я никогда не говорю о том, что может произойти с Украиной, когда он станет президентом. Первоочередной целью было убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы продолжать воевать. В конце года, независимо от того, кто выиграет наши выборы, Зеленский и Путин должны посмотреть на поле боя и сказать, как, по нашему мнению, будет выглядеть следующий год. И основным фактором здесь является то, есть ли у другой стороны все необходимое, чтобы продолжать воевать, живая сила и другие вещи?»

Как говорится в публикации, в Европе тоже обеспокоены возможным отказом от поддержки Украины со стороны администрации Трампа. Тревогу европейских лидеров усилили последние действия Трампа, сделавшего ряд резких заявлений в адрес Владимира Зеленского и Украины в целом.

В частности, выступия с речью о положении дел на Украине во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине, Трамп заявил, что «Украины, как таковой, уже не существует».

По его словам, после «трех лет ужасных боев» Украина «полностью разрушена» и «миллионы и миллионы людей» погибли.

Также Трамп поделился со сторонниками фантастическими подробностями происходящего на берегах Днепра, где все «тысячелетние города», кроме Киева, разрушены:

«Эти невероятные здания с золотыми башнями были снесены. Вы больше никогда не увидите такого города или поселка. Они никогда не будут воспроизведены. Они все уничтожены, кроме Киева. Вы никогда не сможете восстановить города и поселки такими, какими они были. Им было тысячи лет. Вы только подумайте. Три года назад у вас была замечательная цивилизация. Были миллионы людей, которых уже нет с нами», — сказал кандидат в президенты.