Заукраинцы намерены сорвать мероприятие посольства России 9 мая в Варшаве

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Посольство Российской Федерации в Польше пригласило всех заинтересованных на мероприятия в День Победы 9 мая. Участники встретятся в 11.30 на Кладбище-мавзолее советских воинов в столице Польши. В этом году мероприятиям планируют мешать местные прокиевские активисты.

В праздновании Дня Победы примут участие послы и дипломатические представители России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Кроме дипломатов, участвовать в мероприятиях намерены представители польских неправительственных организаций и ветеранов.

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Посольство России официально проинформировало о мероприятиях польский МИД. Польские власти должны, соответственно, гарантировать безопасность участникам торжественных мероприятии. Мэрия Варшавы утверждает, что тоже в курсе планированного события, но никаким образом содействовать организаторам не намерена. Городские власти ссылаются на полицию, утверждая, что она несет ответственность за общественный порядок.

Тем временем в социальных сетях появились призывы к протестам, которые собираются организовать местные антироссийские активисты совместно с украинскими националистами. Польское государственное телевидение заранее сообщает про возможные провокации во время мероприятий.

Варшавское Кладбище-мавзолей советских воинов является местом захоронения 21 468 погибших в боях за освобождение Польши солдат.

9 мая мы будем информировать про ход мероприятия.